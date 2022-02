La segunda jornada de pretemporada de la Fórmula 1 ya ha arrancado en el Circuito de Cataluña. La afición española centra sus miras en Carlos Sainz, encargado de completar las cuatro horas de sesión matinal a bordo de su Ferrari antes de cederle el trabajo por la tarde a Charles Leclerc. Por su parte, Fernando Alonso disfruta de una jornada de descanso y no volverá a rodar con su Alpine hasta el viernes.

Después de un sobresaliente arranque de la pretemporada para Ferrari, con sus dos pilotos en la zona alta y completando más vueltas que nadie, la escudería italiana quiere mantener su buena progresión en Barcelona. Carlos Sainz ha sido este jueves el segundo piloto más madrugador, solo por detrás de Pierre Gasly, y ya está recogiendo datos muy valiosos para la Scuderia.

Morning master 🌶@Carlossainz55 is behind the wheel of the F1-75 for the start of #F1Testing day two!#essereFerrari🔴 @F1 pic.twitter.com/MdZXXlihor

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 24, 2022