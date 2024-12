Ferran Torres saca al Barcelona de la crisis

Ferran Torres, con un doblete en el tramo final de partido, le dio la victoria al Barcelona en Dortmund y saca al cuadro azulgrana de la crisis de resultados en Liga. El equipo culé en Europa está demostrando que esta temporada es otro. Ganó 2-3 al Borussia en el Signal Iduna Park y termina la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League en segunda posición con 15 puntos, por lo que tiene muy cerca poder jugar los octavos de final de manera directa.

No era momento para las rotaciones en Dortmund. Hansi Flick lo tenía muy claro. Salió ante el Borussia con su once de gala, el mismo que saltó al césped del Villamarín. En plena crisis de resultados en Liga, el equipo no estaba para cambios en un partido de máximo nivel en la Champions League. Ambos equipos estaban empatados a 12 puntos con el objetivo de clasificarse entre los ocho primeros directos a octavos de final.

El Borussia Dortmund, actual subcampeón de Europa, está cuajando una gran Fase Liga de la Champions, donde solamente había perdido en el Santiago Bernabéu. Y con Guirassy, Gittens y Reyna empezaron muy fuerte el partido sacando un córner a los 20 segundos.

Pero fue un espejismo inicial, ya que fue el Barcelona quien comenzó mejor el partido con dos llegadas muy peligrosas a los tres minutos de partido. Dos centros que se pasearon por el área alemana. En la segunda, Raphinha no llegó por los pelos a portería vacía. El cuadro culé estaba jugando con un planteamiento muy valiente, como es habitual en Flick.

Raphinha perdonó al Dortmund

A los 10 minutos de juego probó Lamine Yamal un disparo desde el pico del área directo a las manos del portero rival. Ya había caído una vez en fuera de juego el Dortmund, y el cuadro culé estaba muy cómodo sobre el césped. Y tres minutos después, tras una asistencia genial con el exterior del joven talento azulgrana, Raphinha perdonó el primero con un remate a bocajarro ante el portero. Se le fue desviado y los de Flick dominaban, pero sin gol. Era la más clara del partido.

Con dominio culé, el partido estaba muy abierto, y el Borussia Dortmund a la contra también tenía sus opciones. El cuadro alemán avisó en el minuto 17 con un disparo alto de Sabitzer desde el interior del área. Perdonaban también los amarillos en un intercambio de golpes de un duelo que prometía espectáculo.

Volvió a probar Lamine Yamal a Kobel en el minuto 20. La joven estrella culé buscó un disparo endiablado desde la frontal y el portero del Dortmund logró repeler la bola con una buena parada. Quince minutos después probó Koundé con un fuerte disparo que Kobel volvió a despejar.

El Dortmund reclamó un claro penalti

El tramo final de partido fue muy movido en el Signal Iduna Park. El Borussia Dortmund rozó el gol en un gran centro al segundo palo, un cabezazo de Guirassy a bocajarro y una parada brillante de Iñaki Peña sobre la línea. Pero la jugada quedó anulada por fuera de juego.

Antes del descanso, el Borussia Dortmund reclamó un posible penalti de Iñigo Martínez sobre Guirassy que pareció muy claro. El central del Barcelona le agarró en carrera al delantero del cuadro alemán. Pero la clave de la jugada estuvo en el contacto abajo. Lo desestabiliza y el penalti parecía claro. Ni el colegiado francés ni el VAR hicieron acto de presencia. La primera mitad terminó con sensaciones de un partido muy igualado.

La segunda mitad empezó con cambio en el Dortmund. Entró el ex del Girona, Yan Couto por Ryerson. Y a los cinco minutos de segunda parte, otro fuera de juego anuló un gol del Borussia. Gittens estaba en fuera de juego en banda, luego se la dejó en bandeja a Guirassy. Pero el tanto no subió al marcador.

Raphinha marcó y Guirassy empató

El Barcelona, al contragolpe, fue el que terminó golpeando primero en el minuto 53 de partido. Dani Olmo inició la cabalgada y le metió un pase perfecto a Raphinha al espacio. El brasileño corrió, algo escorado, y definió a la perfección, raso, al segundo palo. No fue fuera de juego por los pelos. Un gran gol que adelantaba al cuadro culé para pegar un golpe tremendo en la Champions League. Los alemanes estaban cayendo en la trampa de Flick. (0-1).

Cinco minutos después, el Barcelona perdió la ventaja tontamente. Tras un centro al área de un Borussia Dortmund lanzado al ataque, Pau Cubarsí empujó sin balón a Guirassy dentro del área. El colegiado francés pitó penalti esta vez y le mostró cartulina amarilla al canterano culé, que cometió un error infantil. La pena máxima la tiró Guirassy y no falló. La ajustó a la perfección al palo y puso el empate a uno en el marcador (1-1).

En el minuto 68 la tuvo Dani Olmo. Tras una buena llegada de Koundé y un buen pase atrás, el ex del Leipzig remató desde el interior del área y Kobel volvió a sacarse de la manga una parada descomunal. Y un minuto después llegaba una terrible noticia para Hansi Flick. Raphinha se tiró al suelo. No podía más. Estaba lesionado.

El técnico alemán quitó a la estrella brasileña por Fermín López, y aprovechó para realizar dos cambios más. Ferran Torres ingresó al campo por un desaparecido Lewandowski. Y De Jong entró por Dani Olmo. Quedaban 20 minutos de partido y el Barça estaba en problemas. El Dortmund sacaba tres minutos después a Gross y Malen.

Ferran acudió al rescate del Barça

Ferran Torres está en racha. Cada oportunidad que le da Flick la aprovecha. Y en Dortmund acudió de nuevo al rescate del Barcelona. Ya lleva tres partidos consecutivos marcando. En el minuto 75, tras un centro de Koundé, Fermín pudo rematar como pudo. Kobel no la logró atrapar y Ferran aprovechó el rechazo para marcar el 1-2 a favor del Barcelona. Otra vez sumando el español.

Un minuto después, el Borussia Dortmund volvió a perdonar con un cabezazo alto de Guirassy. Pero el ex de Stuttgart tenía ganas de empatar y lo hizo. Llegó en el 78. La defensa del Barcelona cortocircuitó y dejó en salida a Gross solo. Iñaki Peña salió a por uvas y este se la dejó en bandeja a Guirassy, que desde fuera del área marcó el empate a dos (2-2). Otra vez el Barça se dejaba empatar.

El partido estaba loco y el Dortmund estaba atacando, cuajando sus mejores minutos. Y ahí fue donde el tiburón le pegó un mordisco tremendo al cuadro alemán. Tras un saque de esquina a favor del Borussia, el cuadro azulgrana a la contra montó una jugada de gol. Lamine Yamal dejó solo a Ferran Torres y el delantero español volvió a mojar. Definió fácil ante un Kobel mal colocado e hizo el 2-3.

En el minuto 94, en una falta ofensiva donde Kobel subió a rematar, el Borussia Dortmund perdonó con un cabezazo de uno de sus centrales arriba. El remate se fue lamiendo el travesaño. Una jugada que determinó la victoria culé para acercarse a los octavos de final de manera directa. La entrada de Ferran fue esencial.