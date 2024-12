El Dortmund pidió penalti por un agarrón de Iñigo Martínez a Guirassy

La primera parte en el Signal Iduna Park agonizaba cuando la polémica hizo acto de presencia. Duranville se prodigó por el costado izquierdo y buscó con el centro a un Guirassy que le había ganado la espalda a Cubarsí cuando Iñigo Martínez le agarró imposibilitando el remate. Cayó el atacante del Dortmund. El restos de sus compañeros reclamaron penalti.

El miedo se apoderó del equipo azulgrana, pero la decisión del colegiado cayo del lado culé. La acción de saldó con un ‘aquí no ha pasado nada’. De haberse pitado la pena máxima, el Borussia hubiera contado con una oportunidad inmejorable para adelantarse… justo antes del descanso. Con el impulso que eso supone.

El Dortmund reclamó penalti en esta acción de Iñigo Martínez sobre Guirassy. El colegiado no señaló la pena máxima. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/zI3vIrMqaz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 11, 2024

Lo que sucedió tras el paso por vestuarios fue el gol del Barcelona mediación de Raphinha. No obstante, a la segunda fue la vencida para el Dortmund en general y Guirassy en particular. Cubarsí desequilibró lo justo al delantero guineano y le costó la pena máxima a su equipo y la amonestación. El ariete del Borussia no falló y empató el partido.