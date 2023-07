Ferran agua los planes del Barça: «Voy a quedarme»

Ferran Torres era uno de los nombres que tenía marcados en rojo el Barça de cara a una posible y gran venta este verano. El extremo no fue todo lo regular ni lo protagonista que se esperaba la pasada temporada tras pagar en enero de 2022 55 millones por su fichaje al Manchester City y esta ventana de transferencias, con las necesidades económicas de los culés al máximo, era uno de los jugadores por los que esperaban oír ofertas, incluso aceptar una cesión, pero Ferran lo tiene claro, no se mueve.

El valenciano ha sido bastante explícito en sus declaraciones tras el primer amistoso disputado en la gira americana ante el Arsenal, dejando muy claro que no tiene intención de salir pese a que su nombre está continuamente en los medios de comunicación como uno de los candidatos a dejar la plantilla de Xavi, Ferran lo niega todo.

«Los nombres los colocan los periodistas», lanzaba Ferran sobre la lista de jugadores que están en la rampa de salida que salen en los medios, él se defiende y lo deja claro, se queda: «Tengo contrato aquí, voy a quedarme. Me da igual lo que se diga de mí. Voy a trabajar como el que más». El futbolista es consciente de que no completó un gran año el curso pasado pero ha aprendido de los errores: «Soy el primer autocrítico, no fue una buena temporada el año pasado pero aprendí mucho. Estos altibajos me han servido para estar más fuerte ahora».

Ferran fue uno de los protagonistas en la derrota ante el Arsenal. Fue uno de los goleadores en le 5-3 que encajó el cuadro culé ante unos gunners que mostraron más ambición en el amistoso, una intensidad que no fue muy bien entendida por Xavi Hernández, que protagonizó nuevas quejas tras el encuentro.

«Queríamos la victoria, pero el Arsenal estaba muy rodado. Nos ha faltado ritmo, hemos estado imprecisos y el campo no ayudaba. Ahora toca pensar en el Madrid, entrenar duro y coger ritmo», valoraba Ferran tras el partido, que sumó su primer gol en pretemporada junto a Lewandowski y Raphinha, los otros dos autores de los goles: «Es muy importante empezar marcando para un delantero, arrancar con buena dinámica. Voy a luchar por un puesto en el equipo, y que decida el mister».