Xavi carga contra Arteta: «Me ha sorprendido su intensidad, parecía un partido de Champions»

Xavi Hernández terminó muy enfadado con Mikel Arteta, técnico del Arsenal, tras la derrota de los suyos en su estreno de pretemporada. El entrenador del Barcelona se quejó de la intensidad con la que jugaron los londinenses durante todo el partido, como si fuera «un partido de Champions».

«Le dije a Mikel al final del partido que parecía un partido de Champions porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso, pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido y veníamos de un virus… Para los fans, la Premier es espectacular», comentó el preparador azulgrana en sala de prensa tras el encuentro entre Arsenal y Barça.

Xavi reconoció que la intensidad de los suyos no le pilló desprevenido puesto que era su primer amistoso pero criticó la actitud de los londinenses. «La nuestra no me ha sorprendido, la suya sí. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas. Todos queremos competir, pero esto es un amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad. Se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Resultado aparte, las conclusiones son positivas».

Respecto al partido, el técnico del Barcelona hizo una valoración positiva: «Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Ha sido de ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. Hemos estado tiernos en defensa. Hemos dejado de contar con Gavi y Lenglet, con molestias. Gente que ha jugado con posiciones que no son las suyas naturales. Hemos visto cosas positivas y otras no tanto. Estaban mucho más rodados que nosotros».

Según el preparador español la diferencia estuvo en la falta de rodaje de los suyos frente a un Arsenal que venía mucho más en forma: «El Arsenal ha merecido la victoria. El motivo principal de la derrota ha sido la diferencia de intensidad y de tono físico. Para ellos eran el quinto partido y se ha notado. Ellos están en otro nivel de ritmo, están en nivel de Champions y además tienen jugadores con mucha capacidad ofensiva».

Pese a las críticas, Xavi le mandó un mensaje a Arteta: «Tenemos una carrera similar. Estuvimos de jóvenes en el Barça. Le deseo lo mejor y le respeto muchísimo». Por último habló de los fichajes, la vuelta de Balde tras la lesión y el rendimiento de los canteranos: «Balde ha estado brutal. Se están ajustando. Gündogan ha hecho un partido correcto, Oriol también. Creo que todos han estado a un nivel similar. Fermín ha estado bien».