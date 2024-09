Fernando Roig retrata a Quique Setién: «¿Cuántos clubes han tenido problemas con él?…»

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, retrató a Quique Setién de una manera bastante inteligente. El directivo del submarino amarillo fue preguntado por el juicio de su club con el que fuera su entrenador durante apenas un año –de octubre de 2022 a septiembre de 2023– y su respuesta fue una comparación de la que sale ganadora la entidad groguet.

Esta semana Quique Setién volvía a levantar la polémica de los impagos del Villarreal tras su despido. El técnico cántabro explicaba que es «el juez, tristemente, el que tiene que decidirlo» y añadía que «la intención es dilatar el pago y los plazos, ellos saben que van a tener que pagar. Todos los casos que ha habido así desde 2010, no ha habido ni uno en el que haya ganado un club a un entrenador».

Y este domingo, Fernando Roig, contestó de la siguiente forma: «Está pendiente de juicio porque él tiene un punto de vista y nosotros totalmente diferente. Pero yo sólamente haría una conclusión: ¿Cuántos entrenadores han pasado por el Villarreal y cuántos han tenido problemas con el Villarreal? ¿Y cuántos clubes han tenido problemas con Quique? Hay que poner la balanza y ver. El juez que dictamine lo que él crea oportuno. Nosotros pensamos que tenemos razón».

El presidente del equipo amarillo insistió en su conclusión delante de los micrófonos de DAZN: «El Villarreal no sé cuántos entrenadores ha tenido. Yo creo que no tiene problemas con ninguno. No sé cuántos ha entrenado este señor. Mira a ver cuántos problemas ha tenido con esos. Y cada uno que valore» concluyó Fernando Roig acerca de esa cláusula de rescisión del contrato de Quique Setién por la que ha ido a juicio.

🗣️ Fernando Roig, sobre lo ocurrido con Quique Setién «El Villarreal no ha tenido problemas con ningún entrenador. No sé a cuántos clubes ha entrenado este señor, mira cuántos problemas ha tenido con ellos»#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/JxUQRcosJS — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

Las últimas acusaciones de Setién

«Ellos reclaman que sea un despido procedente, y por ello alegan las causas por las que me despiden. De hecho, en el juicio hubo dos jugadores que declararon y dijeron barbaridades. Fueron Dani Parejo y Raúl Albiol, dijeron que habían hecho una pretemporada desastrosa y que no entrenábamos… y a ver si el juez de esta forma entendía que esto era así para considerar procedente el despido», explicaba el entrenador esta semana en El Larguero de la cadena Ser.

Un Quique Setién que desde su etapa en el Villarreal no tiene equipo, pero tampoco prisa por volver a sentarse en un banquillo. «En realidad no me he retirado. Ahora no lo echo en falta, pero si llega algo que me motiva», contaba, recordando además que cuando le llamó el Barcelona estaba en una situación que podía haber sido muy distinta: «Estaba a punto de coger un avión para entrenar a un equipo egipcio, y cuando me lo dijeron yo decía, ‘¿cómo voy a firmar por el Barça?’».

A Quique Setién no le han gustado las formas de sus dos últimos clubes a la hora de cesarle. «Ya no me gustó mucho la llamada del director general del club avisándome de lo que iba a pasar. Eso ya me pareció lamentable, pero tristemente ya tengo experiencia con estas cosas… Ya desde que Jesús Gil dijo en su momento que yo venía a Santander a atender un negocio de bebidas cuando jugaba o que iba con mujeres de manera estentórea, desde aquella época los pliegos de cargo que he recibido en algunos casos eran de chiste», decía.