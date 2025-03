Unai Simón fue noticia este martes por su enganchón con un periodista en rueda de prensa. El portero de la Selección Española se negó a responder a Fernando Burgos cuando este le hizo una pregunta en la sala de prensa de Las Rozas, aludiendo a un episodio pasado durante la Eurocopa para no contestarle a nada. El comunicador de Onda Cero no se ha arrugado y ha respondido al guardameta posteriormente en la radio.

«Ha esperado ocho meses y medio para pasarme la factura. La recibo y la acepto. Podía haberlo evitado y no ha querido. Podíamos haber hablado antes… Como fui tan maleducado, hoy te has puesto a mi nivel, me has empatado. Para algunos eres un héroe por haber vetado a un periodista que tuvo un enganchón contigo. Pues te doy la capa de héroe, el elogio y el halago populista», empezó argumentando.

Fernando Burgos recuerda que lleva «cubriendo la Selección Española han pasado por delante de mis ojos unos 400 internacionales. Eres el primero con el que he tenido una situación como esta». Y el periodista va más allá: «Unai, me has puesto en una diana, y yo también tengo familia y amigos… No te deseo ni en mil años el día que he pasado hoy».

Además, Fernando Burgos no dudó en disculparse con Unai Simón: «No se me cae ningún anillo. El que tiene boca se equivoca. Si te molestó la palabra ‘marciano’, que para mí no es un insulto, te pido disculpas, disculpas sinceras. Creo que hablando se hubiera entendido la gente. Unai, has querido hacer un océano de un charquito; respeto tu libertad de expresión y espero que se respete la mía».

El veto de Unai Simón

Fernando Burgos se refería a lo que pasó este martes, que obviamente dio mucho que hablar. «Ayer tuvisteis una reunión con Rafael Louzán los cuatro capitanes. No sé si agradecéis la estabilidad institucional y si tú consideras que es necesario un director deportivo al estilo Luque o Molina, y se ha hablado de Alkorta, al que conoces muy bien», fue la pregunta formulada por el periodista a Unai Simón, que muy serio se plantó así: «Fernando, con todos los respetos y a los compañeros. Después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta. Es por mi parte, no es por la Selección ni por nadie, por mi parte».

El portero internacional tenía en su memoria las palabras de Fernando Burgos de hace más de seis meses sobre él tras una entrevista en la que ambos no estaban nada de acuerdo sobre el «juego sucio» de Alemania al que el comunicador se refería. «Es un marciano. Si pensaba que le estaba preguntando por el juego sucio de España. Que no puedes venir así con esa actitud. A mí me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente, porque son grandísimos jugadores pero vienen aquí mosqueados. Es lamentable, es patético. (…) Que no venga más por aquí que no quiero ni verlo», dijo.