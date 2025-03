El ambiente vivido en Las Rozas este martes ha sido más tenso que de costumbre. Unai Simón se sentó en la sala de prensa para ser preguntado acerca de la actualidad de la Selección Española, pero el portero del Athletic Club de Bilbao decidió no contestar a uno de los periodistas, concretamente a Fernando Burgos. El trabajador de Onda Cero le preguntaba sobre la figura del director deportivo en la RFEF, pero Unai Simón se negó a responderle.

«Ayer tuvisteis una reunión con Rafael Louzán los cuatro capitanes. No sé si agradecéis la estabilidad institucional y si tú consideras que es necesario un director deportivo al estilo Luque o Molina, y se ha hablado de Alkorta, al que conoces muy bien», fue la pregunta formulada por Fernando Burgos. Unai Simón, muy serio, se plantó así: «Fernando, con todos los respetos y a los compañeros. Después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta. Es por mi parte, no es por la Selección ni por nadie, por mi parte.

El enganchón entre Unai Simón y el periodista

Muchos se preguntan ahora qué ocurrió en la cita europea para que el portero de la Selección Española tuviera ese episodio tan marcado para no contestarle ahora, meses después. Lo que sucedió es que Fernando Burgos le preguntó por el juego duro y sucio de Alemania en cuartos de final de la Europa. «Nunca habíamos ganado a un anfitrión, encima en su casa y encima con un futbol que no sé si esperabais, con una suciedad terrible», le decía. «¿Una suciedad terrible?», respondía el jugador sorprendido, a lo que el periodista le contestó: «Es lo que opino yo porque han tenido nueve amarillas, han lesionado a Pedri…».

«¿Ah, ellos o nosotros?», le repreguntaba el futbolista, confuso por creer que el periodista se refería al juego de la selección española. Burgos insistía: «¿Yo he dicho algo de ti, he dicho algo de vosotros? ¿Crees que yo puedo decir que España ha hecho un fútbol sucio?». Y Unai Simón saltó: «Me sorprende hasta que lo digas de ellos. No creo que hayan jugado sucio, creo que nosotros no paramos el juego en un momento en el que Kroos tiene problemas y, más adelante, nosotros tiramos el balón fuera porque Nacho tenía problemas y Kroos nos lo devuelve. Es un ejemplo de lo que es Toni y de lo que es Alemania. Creo que son palabras muy duras decir que ha sido un partido sucio».

Pero la cosa no quedó ahí. A Fernando Burgos no le gustó nada la respuesta de Unai Simón y lo dejó claro en antena durante el programa Radioestadio cuando ya el meta no estaba en directo. «Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente», comentaba.

«Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo», volvía a decir muy enfadado por lo ocurrido, llegando incluso a asegurar que no le gustaría volver a tener que hacerle una pregunta a Unai Simón, al que hoy en rueda de prensa sí que le planteó una cuestión que no tuvo respuesta.