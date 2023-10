Fernando Alonso ha logrado su primer éxito en la Fórmula 1 como agente y ha colocado a una joven promesa en McLaren. Se trata del piloto brasileño Gabriel Bortoleto, flamante campeón de la Fórmula 3 que acaba de fichar por el programa de jóvenes pilotos de la escudería británica. Se trata del primer fruto que el español recoge de A14 Management, la agencia de representación de pilotos que fundó el año pasado y que puede convertirse en un gran negocio de futuro si siguen llegando noticias como esta.

Alonso inició este nuevo proyecto hace un año y medio apostando como promesas iniciales por el francés Clement Novalak y el búlgaro Nikola Tsolov. A día de hoy, su cartera de pilotos está formada por ocho jóvenes, entre ellos el español Pepe Martí y el propio Bortoleto, quien con su llegada a McLaren da un gran paso adelante en su sueño de disputar algún día la Fórmula 1.

“Estoy emocionado de unirme al programa de jóvenes pilotos de McLaren. Ya estuve en el McLaren Technology Center para realizar una visita y para conocer al equipo, lo cual fue una experiencia realmente agradable. Tengo muchas ganas de seguir trabajando en mi desarrollo junto a un gran equipo”, manifestó Bortoleto en sus primeras palabras como nuevo piloto de McLaren.

Adding a champion to the roster! 🏆🧡

We are excited to welcome the current FIA Formula 3 Champion, Gabriel Bortoleto to the McLaren family as part of our Driver Development programme.

Read more. 👇

— McLaren (@McLarenF1) October 5, 2023