Fernando Alonso ha explicado cuál será la clave para que su Aston Martin vuelva a lograr un buen resultado este fin de semana durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto español no esconde que será complicado aspirar al podio, ese lugar privilegiado al que subía con tanta asiduidad durante la primera mitad de la temporada, pero cree que la incertidumbre propia de un fin de semana con carrera al sprint puede remover el estatus de la parrilla.

«Creo que estaremos más lejos que cerca de repetir el resultado de hace dos años aquí, porque entonces subimos al podio. Y sería pecar de optimismo decir que aspiramos al podio, la verdad. Pero va a ser un fin de semana muy exigente para todo el mundo, sin duda, con estas temperaturas y con sólo un entrenamiento libre», advirtió Alonso en la rueda de prensa previa a la carrera en el circuito de Losail.

Al mismo tiempo, el bicampeón mundial subrayó que «nadie va a llegar a la sesión de clasificación al cien por cien». «No hay tiempo suficiente para llegar a tope. Así que si uno llega al sesenta por ciento y otro al noventa por ciento, igual hay más posibilidades», se animó el asturiano, decidido a aprovechar sus dotes de pescador cuando el río baja revuelto.

Si no se cumple ninguna de estas previsiones y los equipos rinden a niveles similares a los de las últimas carreras, Fernando Alonso es consciente de que será complicado pelear por puestos nobles en esta decimoséptima cita del Mundial de Fórmula 1. «Creo que puede ser un fin de semana más parecido al de Suzuka. En cualquier caso, puede ser un fin de semana interesante», finalizó.

