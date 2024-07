Fernando Alonso habla sobre la homosexualidad de Ralf Schumacher: «Felicidades para él»

Ralf Schumacher declaró hace pocos abiertamente que es homosexual. Y este tema llegó hasta la primera rueda de prensa de los pilotos de Fórmula 1 a su llegada al Gran Premio de Hungría. En dicha comparecencia se encontraban Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Alex Albon y Pierre Gasly. Todos ellos opinaron al respecto de lo que consideraron una buena noticia que se produzcan este tipo de hechos para normalizar la homosexualidad en el deporte.

Pero antes, Nico Hülkenberg era el primero en ser preguntado al respecto y era muy claro al respecto. «Es un asunto muy personal, pero le felicito y si él está saliendo con eso, no hay nada malo en estos tiempos modernos, donde la diversidad y la inclusión los son todo», comentó el piloto de Haas.

No obstante, Nico Hülkenberg mostró la realidad en la que vivimos y lo que puede suponer que Schumacher haya declarado públicamente ser homosexual. «Odiadores siempre va a haber, odio en el mundo, especialmente en las redes, que es un lugar donde la gente abusa de él fácilmente, porque pueden esconderse y eso no es genial, no es fantástico. Aparte de eso, sí, todo bien», añadía el piloto de Haas.

Oscar Piastri, por su parte, mantenía una opinión muy parecida a la de Fernando Alonso y Nico Hulkenberg: «Creo que es genial que se sienta cómodo al salir del armario de esa manera. Creo que eso es lo que queremos como deportistas, que el deporte sea inclusivo para todos y que la gente se sienta segura para salir del armario o lo que sea que pasé en sus vidas. Así que sí, felicidades para él y creo que es algo bueno».

La confianza de Fernando Alonso

«Aquí, Hungría es una pista de mucha calor, se parece un poco a Barcelona en cuanto a velocidad, así que quizás nos va a costar», comentó el asturiano sobre las sensaciones de cara a este Gran Premio de Hungría de este fin de semana. «Puntuar en las dos carreras antes del parón, mostraría que las novedades funcionan», comentó al confirmarse que Aston Martin llevará alguna mejora.

«Ha sido complicado. Hemos tenido altibajos, como todo el mundo. Empezamos muy fuertes en las primeras cinco carreras, donde éramos muy competitivos en las qualys, estábamos cerca de Mercedes e incluso de Mclaren y en carrera caíamos. Las últimas cuatro carreras han sido más difíciles. Tenemos que mejorar nuestro rendimiento, subir el nivel y volver a una posición más cómoda», comentó sobre la temporada de Aston Martin.