Fernando Alonso volvió a soltar un dardo a Aston Martin tras unas últimas carreras para olvidar reconociendo que fue el propio equipo el que se boicoteó por «sus propios experimentos». El asturiano celebró que la escudería verde regresase a la senda de los puntos en Silverstone, aunque se mostró muy realista sobre las opciones de volver a pisar el podio a corto plazo.

El bicampeón compareció ante los medios de comunicación tras su octavo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña. Entró en los puntos y sumó hasta cuatro unidades en la clasificación general tras una carrera marcada por la lluvia, el viento, el frío… y por el sol al final de la misma. El piloto de Aston Martin volvió a ser optimista para lo que queda de temporada, en un año donde no está siendo como el primero vestido de verde.

«Ha sido una carrera complicada como siempre. Cuando vamos Lance y yo juntos, uno a veces acierta y otro se equivoca. O uno tiene más suerte y otro menos. Teníamos ritmo que es lo importante. Íbamos bien, como antes de Barcelona. Detrás de los cuatro grandes. Pudiendo coger puntos y a ver si seguimos así», comenzó el piloto de Aston Martin.

«Veremos. Ahora mismo McLaren es el equipo top. Mercedes ha mejorado mucho como se puede ver. Ferrari era el mejor coche hasta Barcelona y Red Bull… qué vamos a decir. Podemos mejorar y ojalá lo hagamos en Hungría, pero estamos donde estamos. Al final, los seis primeros de hoy estaban en otra galaxia», aseveró.

Fernando Alonso perdió mucho tiempo cuando se puso a llover durante el Gran Premio de Gran Bretaña. «Al final es suerte. Paré una vuelta mas tarde y yo veía que la pista estaba seca para intermedios. Si no llueve más te vale para seguir. Si empieza a llover, los intermedios están destrozados», dijo en referencia a lo que le pasó a Charles Leclerc y Checo Pérez, quienes sí se precipitaron.

El único lamento del piloto asturiano es no haber podido superar a Nico Hulkenberb. «Quizá hubiésemos podido quedar delante de Nico. Es la única posición contra la que luchábamos. Está claro que se pueden cometer errores en cualquier momento, pero no hemos tenido suerte porque Max y Lando no se han tocado hoy y no hemos podido quedar quinto y sexto», dijo en referencia a los incidentes que tuvieron lugar en Austria.

El balance general de Alonso es que su equipo vuelve a ser el quinto de la parrilla. «Estamos como antes de Canadá. Ha sido una pena que las ultimas carreras las hicimos tan mal con nuestros propios experimentos, pero ya estamos de regreso», zanjó el piloto de Aston Martin.