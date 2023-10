Fernando Alonso confirma la realidad de Aston Martin: «No luchamos por nada»

Fernando Alonso está acabando la temporada de la peor manera posible al volante de su Aston Martin. Igual que comenzó por todo lo alto allá por el mes de marzo y consiguiendo resultados difíciles de prever, ahora ha cosechado dos duros abandonos en las dos últimas carreras de la Fórmula 1. Ocurrió el pasado fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos y sucedió lo mismo este domingo en México en un fin de semana para olvidar.

«Difícil fin de semana, difícil carrera. Recibimos daños debajo del coche por restos del coche de Checo en la primera vuelta, así que fue todavía más doloroso con un coche más lento en la carrera. Pero no hay nada que podamos hacer», dijo Fernando Alonso algo frustrado tras bajarse del monoplaza.

Pero pese a los dos últimos malos resultados, el español mostró una actitud positiva y con ganas de seguir progresando en un Aston Martin que le ha dado muchas alegrías este Mundial. La temporada 2024 ya está a la vuelta de la esquina y las expectativas vuelven a estar por todo lo alto: «Es duro. No es el funeral que veo cuando vengo a hablar con la prensa, trabajamos todo lo que podemos y no estamos contentos con la situación, no es la posición que queremos pero trabajamos muy duro para revertir esta situación. A veces aprendes más de las dificultades que de las celebraciones»

«Es un momento difícil e intentamos hacer todas las pruebas que podamos para dar más información a la fábrica e intentar terminar con un buen resultado, no con una mala racha», comentó en unas declaraciones para el diario AS.

«Creo que se puede revertir la situación, quedan tres circuitos diferentes que nos darán más datos sobre el coche. Dependerá de lo que entendamos por terminar con un buen resultado, si esperamos pelear por podios, yo creo que no. Pero si terminamos de manera competitiva, creo que todavía tenemos la posibilidad», añadió el asturiano.

Optimismo

«No luchamos por nada. Aprenderemos. Si tenemos que empezar desde el ‘pit-lane’, ya sabemos que es útil. Estamos fijos en nuestra posición en el campeonato de constructores (Aston Martin es actualmente la quinta escudería por detras de Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren) y en el de pilotos perderé un par de posiciones, es increíble que estemos delante de Ferrari o George (Russell) o Lando (Norris), perderemos esas posiciones porque tienen un coche muy rápido. Veremos lo que podemos hacer», zanjó el piloto asturiano tras un fin de semana para olvidar.

Ya sólo quedan tres carreras para poner fin a esta primera temporada de Alonso en Aston Martin. Las Vegas, Abu Dhabi y Brasil son las tres últimas carreras y el piloto asturiano, de la mano de su AMR23 quiere acabar bien. No luchando por las carreras ni podios puesto que eso ya parece un imposible, pero con buenas sensaciones de cara a la temporada 2024, que se presenta apasionante tras un primer año de acople y entendimiento a su nuevo equipo, nuevos compañeros y nuevo coche.