Fernando Alonso todavía está al 95% y así lo ha afirmado en la última entrevista que ha concedido. El piloto de Alpine no sólo ha tenido que adaptarse a la Fórmula 1 tras dos años de ausencia, también al reglamento. Y es que comenzó la temporada siendo “el idiota en la pista al que adelantaban por fuera del asfalto en las primeras curvas”.

“Hay reglas diferentes según el piloto o formas diferentes de hablar sobre las situaciones para la gente. Habrá que ver quién es el próximo en cruzar la línea blanca a la hora de entrar a boxes, de dónde es y la sanción que se lleva por ello. Esto es sólo para confirmar que cuando yo hago algunas cosas distintas, éstas tienen una repercusión diferente. Durante la mayor parte del Mundial, he sido el idiota al que le han adelantado por fuera de la pista en las dos primeras curvas. Me pasó en las dos primeras carreras y también en Austria, y luego nadie dijo nada”, comenzó diciendo Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Turquía.

“En aquel momento no hubo ni una sola pregunta sobre lo sucedido y ahora tras Sochi hay una pregunta, por lo que es una confirmación. Quizá ahora cambien lo que se puede y lo que no se puede hacer en las dos primeras curvas de las salidas”, añadía, molesto, Fernando Alonso.

Alonso se saltó una chicane en Sochi

Y es que al español no le ha hecho ninguna gracia que Michael Masi tuviese que decir públicamente que su maniobra de salida en el Gran Premio de Rusia fue legal. “Si te fijas, en cualquier carrera, cuando las primeras curvas cuentan con escapatorias de este tipo, los pilotos tienen que salir de la curva detrás del piloto que estaba delante de ellos antes de entrar la curva. Y Fernando lo hizo, muy rápido”, justificaba el director de carrera de la FIA.

“Desde 2019, los pilotos lo solicitaron después de una penalización a Sergio Pérez. A partir de entonces, en las primeras tres curvas el piloto debe salir de las curvas en la misma posición en la que entró, o se le solicitará que devuelva la posición”, aclaraba Michael Masi agregando que “no hacía falta investigar” a Fernando Alonso.

El ovetense, por su parte, argumentó: “Me tuve que saltar la chicane porque casi me llevo a Russell por delante”.

«Soy tan bueno como en 2018»

Pese a que el bicampeón está procurando dejar de hacer el idiota, todavía no está al cien por cien. Sobre las dificultades que ha encontrado en su regreso a la Fórmula 1, Fernando Alonso comentaba en Auto Motor und Sport: “Pasó lo que esperaba. Sabía qué podían surgir dificultades en mi camino. Lo vimos en la vuelta de Michael Schumacher. Después de conducir tantos coches diferentes, no sabía exactamente cómo me iría de nuevo en un coche de Fórmula 1. Siempre tengo que cumplir. La gente espera ese poquito más de mí. Cuando hago lo que hace mi compañero de equipo, generalmente se ve como una decepción. Esto crea altas expectativas. Sin embargo, estoy contento con el regreso. El reto fue grande para adaptarse mental y físicamente a estos coches. Después de dos años, el cuello ya no está acostumbrado al estrés, y ya no tengo 20 años”.

Cuestionado por su nivel, Fernando Alonso señalaba: “Yo diría que soy tan bueno como en 2018 o un poco peor. No estoy 100 por cien satisfecho con mi rendimiento, especialmente los sábados. Todavía me resulta difícil entender dónde está el máximo de rendimiento del neumático. Si haces una preparación diferente en la salida o te encuentras con tráfico, el neumático se comporta de manera diferente cuando empujas y comienzas la vuelta. Todavía no lo entiendo del todo. Yo diría que estoy al 95 por ciento. Salvo por eso, todo bien”.

“Parte del 95% es el tiempo que estuve lejos del deporte. Me faltan dos años en los que los neumáticos han evolucionado. En segundo lugar, hay una falta de confianza respecto a la dirección. Después de Bakú está mejor, pero no es algo en lo que formé parte del proyecto de desarrollo desde el principio. Me tuve que adaptar un poco. Espero que sea mejor el año que viene. Los coches también serán muy diferentes de conducir. Tal vez toda la parrilla necesite realinear su estilo de pilotaje. Ojalá pueda aprovecharlo”, añadía el asturiano.

El optimismo de Alonso pese a la edad

Como suele ser habitual en sus entrevistas, el piloto de 40 años volvió a abordar el tema de su edad. “No veo la edad como una limitación. En este deporte, lo que cuenta es lo que marca el cronómetro. Si hubiera regresado y Esteban hubiera sido medio segundo o un segundo más rápido, entonces tal vez me hubieran etiquetado como un soñador por pensar en ganar otro campeonato mundial. Siento que soy tan rápido como los demás. Cuando tenga un coche competitivo, estoy seguro de que aportaré ese pequeño extra para luchar por el Mundial. Sé que la edad es un problema. Si Kimi se detiene, seré el mayor. En cada carrera habrá un nuevo récord más antiguo y así sucesivamente. Pero no me siento así. El cronómetro o mi motivación me dirán cuándo parar. Mi motivación me lo dijo hace dos años. Entonces yo no era el mayor. Yo no quería seguir porque tenía demasiadas cosas en la cabeza y ya no era la Fórmula 1. Le Mans, por ejemplo. Ahora es diferente. La motivación está ahí. Solo tengo en mente la Fórmula 1”, concluyó Fernando Alonso.