El feo gesto con el que Fritz mandó callar al público de Roland Garros

Feas imágenes las que se vieron en la noche del pasado jueves en Roland Garros. El estadounidense Taylor Fritz sufrió en sus propias carnes lo que es ser abucheado masivamente por la afición de la Suzanne Lenglen. Tras un encuentro en el que no paró de escuchar pitos y abucheos por parte de la grada francesa, el tenista mandó a callar con su dedo índice a todos y cada uno de ellos.

Además, el escándalo fue mayor porque al tenista que derrotó en segunda ronda era francés. Fritz empezó perdiendo el primer set ante Arthur Rinderknech, pero luego le endosó tres sets seguidos para eliminarle en su casa (2-6, 6-4, 6-3 y 6-4). Esto no le sentó nada bien al público de Roland Garros, y así se lo hicieron saber.

TAYLOR SAYS: 🤫@Taylor_Fritz97 takes out home favourite Arthur Rinderknech 2-6 6-4 6-3 6-4 to reach the third round in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/Iqe9Vl0zSa — Eurosport (@eurosport) June 1, 2023

Ese enfado generalizado vino dado también porque Rinderknech era el único tenista francés que quedaba vivo en el torneo, tanto del circuito masculino como femenino. La situación se tensó aún más cuando en la entrevista a pie de campo Fritz volvió a mandar a callar a toda la grada al continuar siendo abucheado, algo que también enfadó a la entrevistadora, la leyenda francesa del tenis Marion Bartoli.

El estadounidense tan sólo quiso responder a una pregunta en la pista: «La multitud me animó tanto que quería asegurarme de ganar», dijo Fritz. Luego, argumentó en sus redes sociales el por qué de su brevedad en la entrevista. «Ella me dijo antes de que empezáramos la entrevista que sólo me haría una pregunta y me quedé y firmé a todos los niños en el camino a vestuarios», explicó.

De hecho, su actividad la pasada noche en las redes sociales no quedó sólamente en eso. No contento con encender a todo el público de la Suzanne Lenglen, haciendo el gesto de poner silencio con su dedo, publicó un mensaje con el mismo fin.