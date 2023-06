El desafío a la lógica de Carlos Alcaraz con los entrenamientos en Roland Garros

Carlos Alcaraz tiene un plan marcado en busca de su primer título en Roland Garros. El tenista español quiere ganar en París, pero para ello no dejará de tomar todas las precauciones posibles en materia de prevención de lesiones que le puedan mermar en el torneo decisivo. Alcaraz ha tomado, de la mano de su equipo, una importante decisión en relación con sus entrenamientos y, sorprendentemente, no ha saltado a la pista en los dos días de descanso que ha tenido en el torneo parisino. Todo forma parte de la estrategia, de un desafío a lo teóricamente lógico para dejar que la calidad haga su parte sin que las lesiones puedan frenarla.

La gira de tierra batida es una de las más divertidas para espectador, pero también un cúmulo de torneos en el que los tenistas más reputados en esta superficie suman una carga muy importante en las piernas, aumentando la posibilidad de lesionarse. Carlos Alcaraz, pese a perderse Montecarlo por unas molestias y ceder en tercera ronda en Roma, acumula 15 encuentros desde el mes de abril, todos ellos en arcilla, y ha decidido priorizar la recuperación aprovechando que en Roland Garros jugará cada dos días, siempre que se mantenga vivo en el cuadro final.

Tanto el martes, tras su debut y en la víspera de la segunda ronda ante Taro Daniel, como este jueves, horas antes de medirse a Denis Shapovalov, Alcaraz no apareció en el cuadrante de entrenamientos en Roland Garros y tampoco lo hizo en ningún club adyacente a las instalaciones parisinas. El número uno del mundo realizó trabajo de recuperación con su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, y repasó conceptos tácticos sin necesidad de saltar a la pista.

Alcaraz y su equipo consideran que ya tiene el rodaje suficiente como para poder permitirse no entrenar en los días libres entre partido y partido, al menos en estas primeras rondas. El objetivo es a largo plazo en el torneo, concretamente en un 11 de junio en el que se disputa la final del segundo Grand Slam de la temporada. Ahí quiere estar Carlitos, en disposición de suceder a Rafa Nadal como campeón de Roland Garros.

La realidad es que en 2023, Alcaraz ha tenido que parar hasta en tres ocasiones debido a las lesiones. Por la primera, no ha tenido la opción de debutar en un Grand Slam hasta Roland Garros. Una dolencia en el semimembranoso de la pierna derecha le impediría jugar el Open de Australia, como también una lesión en la misma zona le obligó a parar y no jugar en Acapulco, como tenía previsto. Semanas después, tras enlazar título en Indian Wells y semifinales en el Masters 1000 de Miami, Carlos también renunciaba al Masters 1000 de Montecarlo por unas molestias leves, que no le impedirían volver con éxito y revalidando títulos en el Godó y en el Mutua Madrid Open.

La incógnita en el plan de Alcaraz

La estrategia de Alcaraz es clara, pero está sujeta a cambios. A día de hoy se desconoce qué puede hacer Carlos en los próximos descansos tras partido, y es que en el cuadro, en caso de superar su compromiso de tercera ronda de Roland Garros ante Denis Shapovalov (viernes, 20:15 horas), tendrá en el horizonte potenciales encuentros con Cameron Norrie, Stefanos Tsitsipas o Novak Djokovic, para los cuales podría cambiar su preparación o seguir sin tocar lo que funciona, y es que Carlitos ya ha entrenado mucho como para poner su cuerpo en riesgo por las lesiones, una vez más en este 2023.