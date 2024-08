Willie Cauley-Stein fue el número 6 del Draft de la NBA en 2015 y jugó en los Kings, Warriors, Mavericks y Sixers. Un prometedor pívot cuya carrera en la mejor liga del mundo se cortó mucho antes de lo esperad. Ahora, ha concedido una extensa entrevista en la que ha reconocido sus problemas de adicción a las pastillas, y es que explica que compraba pastillas falsas Percocet en el mercado negro que llevaban fentanilo.

«Fácilmente podría estar muerto», dice sin pelos en la lengua Cauley-Stein, que en su última temporada en la NBA (2021-2022) promedió 1,7 puntos y 2 rebotes en 20 partidos. El estadounidense cuenta cómo creció su adición para superar los problemas que comenzaron en 2019 y que llegaron a su punto máximo en 2021 con el fallecimiento de su abuela, llegando a acudir a una clínica de desintoxicación de esas pastillas que sin saberlo eran de fentanilo, un potente analgésico causante de numerosas muertes por sobredosis en Estados Unidos.

«Podría estar muerto sin problemas. Estoy feliz y es diferente porque sé la bala que realmente esquivé. Pedí ayuda antes de que fuera demasiado tarde y mejoré, pero lo del baloncesto ha sido mucho más difícil de recuperar», empieza contando a The Athletic. «No sabía lo que estaba ocurriendo. Todo el tiempo escucho historias sobre gente que van a una fiesta y que nunca antes habían tomado nada y deciden tomarse una pastilla de Percocet, termina siendo fentanillo y mueren. De una sola pastilla. Yo estuve tomando cientos durante meses, podría haber sido yo», añade.

El drama de Cauley-Stein

Willie Cauley-Stein relata cómo empezaron sus problemas con las pastillas: «Todo empezó a partir de 2019. Inició una espiral de salud mental y tratar de lidiar con lo que pasaba fuera de la cancha y jugar al mismo tiempo para un nuevo equipo, con mi esposa embarazada… fueron demasiadas cosas grandes y tomé pastillas para el dolor tratando de huir de la realidad».

«Estaba tomando tantas pastillas que dormía todo el tiempo y cuando estaba despierto no estaba realmente ahí. No lo manejaba de la forma correcta, no pude despedirme de mi abuela con la que debía haber estado más en contacto. Fui un cobarde. Cada vez que hablaba con ella estaba peor y no quería verla así», revela.

Seis días después del fallecimiento de su abuela, Cauley-Stein ingresó en una clínica de desintoxicación como él mismo relata: «El equipo se dio cuenta de que no tenía energía, ni amor, ni personalidad, ni nada. Las drogas me quitaron todo. Creía que estoy jugando duro, haciendo mi parte, y luego escuchaba: ‘No parece que le guste el baloncesto’. Hasta que no lo superé todo no me di cuenta de que tenían razón. La chispa que tengo cuando hablo, no la tenía. No podía mirar a la gente a los ojos porque sentía que podían ver mi alma y ver que ya no era yo mismo”.

«Le dije a mi agente: ‘Necesito ayuda’. Tan pronto como llamé y me inscribí en el programa de drogas de la NBA y les conté todo, fue un alivio instantáneo. Me invadió este sentimiento; he hecho muchas cosas, pero nunca me había sentido tan bien, como si mi abuela me levantara y me diera el abrazo más grande», finaliza.