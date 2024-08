La broma que ha arrasado en Estados Unidos: «LeBron James se acuesta con la madre de un compañero»

Estados Unidos ha enloquecido en los últimos días con la reacción de la mujer de LeBron James a una broma que ha tenido un recorrido inmenso al otro lado del charco. La NBA es la Liga de baloncesto más importante del mundo, pero también un circo del que la estrella de Los Angeles Lakers es uno de sus grandes atractivos. Es por eso que la siguiente publicación ha causado un revuelo mayúsculo: «Se ha descubierto que LeBron James está durmiendo con la madre de su nuevo compañero de equipo».

It has been discovered that LeBron James is sleeping with his newest teammate’s mom — Steven Cheah (@StevenCheah) June 27, 2024

Al ver estas palabras, mucha gente se echó las manos a la cabeza, pues al fin y al cabo se podría especular con una infidelidad de LeBron a su mujer, Savannah James. Este mensaje data del pasado 28 de junio, pero los rumores no fueron mucho más allá, pues todo se debía a que Bronny, el mayor de sus tres hijos, se ha unido recientemente a la franquicia angelina para disputar la siguiente temporada tras ser el número 55 en la elección del draft de la NBA.

Su madre, Savannah, reaccionó con unos emoticonos de risa en sus redes sociales que le dieron una dosis necesaria de humor a este asunto en un mundo en el que todo se viraliza y muchas veces da lugar a una mala interpretación. Los James serán la primera dupla padre-hijo que coincida sobre una cancha en la historia de la NBA, otro hito histórico para la segunda mayor leyenda del baloncesto de Norteamerica tras Michael Jordan.

La mujer de LeBron narra una anécdota

Savannah da a conocer al LeBron persona frecuentemente en su pódcast Everybody’s Crazy y en una de sus últimas entregas reveló el término que no le gusta que le atribuyan: «Cuando te digo que odio, detesto, el término esposa con toda mi alma… no me llames tu esposa si no lo soy. Tuve que decírselo educadamente a mi marido en su día. Él solía presentarme así: ‘Esta es mi esposa’. Tuve que cogerle aparte y decirle: ‘Disculpa, no me presente así, por favor. No soy tu esposa y merezco ese título cuando sea el momento adecuado. No quería que empezase a pensar que estaba bien decir eso».