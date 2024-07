Por qué LeBron James es el abanderado de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024

LeBron James es el abanderado de Estados Unidos para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este lunes se hacía oficial que el jugador de Los Angeles Lakers, leyenda de la NBA, era el designado por su país para ser el máximo representante estadounidense en la celebración deportiva más importante de cada cuatro años. Portar el estandarte de su nación con 39 años será el colofón a una carrera llena de éxitos de todo un doble oro olímpico.

Vestido, con una chaqueta blanca, camisa a rayas, corbata y vaqueros, el cuatro veces ganador de la NBA encabezará este viernes la delegación de Estados Unidos en el evento que se celebrará a las orillas del río Sena en la capital de Francia. Este histórico acontecimiento para LeBron tendrá lugar antes de sus cuartos Juegos, tras conseguir previamente un bronce en Atenas 2004, dos oros seguidos en Pekín 2008 y Londres 2012.

A white coat fit for a king.

👑 LeBron gets ready for his @TeamUSA Flag Bearer duties. pic.twitter.com/Xaii47A8wD

— USA Basketball (@usabasketball) July 26, 2024