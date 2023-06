Feliciano López: «Nadal volverá a jugar al tenis»

Feliciano López atendió a OKDIARIO y dio su opinión sobre la lesión que afecta a una de las mayores leyendas del deporte de nuestro país. El tenista español valoró lo que puede suponer la lesión de Rafa Nadal y se mojó a la hora de afirmar que cree que volverá a coger la raqueta en algún momento. Además afirmó que está viendo el nivel de Carlos Alcaraz y que es un claro candidato a ganar Roland Garros.

¿Volverá Nadal al tenis?

«Sí, yo creo que sí, es una cuestión de tiempo. Queda mucho año por delante y estoy seguro de que se va a poder recuperar y que el año que viene podrá volver a jugar y, como él dijo, poder despedirse jugando al tenis que es lo que le gustaría».

Juegos Olímpicos de París

«Ahora mismo es muy difícil decir dónde va a poder jugar. Lo importante es que se recupere y si se recupera físicamente pues ya decidirá él dónde quiere jugar o no. Hay unas Olimpiadas en agosto, pero antes hay muchas cosas».

Roland Garros

«Bueno, sí, entre otras muchas cosas. En función de cómo se encuentre ya verá qué calendario hace y qué es lo que puede jugar. Pero ahora mismo es muy pronto para poder hacer un pronóstico. Yo no he hablado con él estos días, desde que tuvo la operación no he vuelto a hablar con él».

Alcaraz contra Tsisipas

«Es un partido de los más duros que hay hoy en día. Un jugador como Tsisipas… Yo creo que va a ser un partido disputado. Es verdad que Carlos le ha ganado hasta ahora todos los partidos y tal y como le vi jugando contra Shapovalov, creo que es el favorito para ganar. Estamos hablando ya de los mejores jugadores del mundo, cuartos de final de un Grand Slam y puede pasar de todo. Es favorito».