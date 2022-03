En la Federación no tienen ninguna duda con Luis Enrique y quieren que siga hasta la Eurocopa de 2024. Son conscientes de que tendrá ofertas tras el Mundial, cuando finaliza su contrato, pero desde Las Rozas no pondrán el más mínimo impedimento para que el asturiano continúe independientemente de lo que suceda en Qatar. La RFEF sabe que esta cita es extraña, por las fechas en las que se disputa, por lo que el organismo presidido por Luis Rubiales pretende que el seleccionador cumpla el ciclo entero hasta Alemania. Hasta la fecha no hay la más mínima queja con su trabajo.

La Federación siempre ha dado toda la confianza a Luis Enrique. Desde que regresó al banquillo de la selección española el asturiano ha tenido plenos poderes para hacer y deshacer a sus anchas. Desde la cúpula no le han puesto el más mínimo impedimento a la hora de tomar decisiones con su cuerpo técnico o con los métodos de trabajo. Las últimas decisiones han sido la de dejar de trabajar con Jesús Casas, el que era segundo técnico, el pasado mes de febrero o instalar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una pantalla gigante para compaginar el trabajo sobre el césped con el de vídeo.

La sensación que hay en la RFEF es que en estos momentos la balanza se inclina por la continuidad de Luis Enrique tras el Mundial. No obstante, son plenamente conscientes de que el asturiano va a tener propuestas muy importantes de clubes. Por lo tanto, tras la cita de Qatar, cuando ambas partes se sienten para negociar un contrato que finaliza justo después del Mundial, tendrán que hablar muchos aspectos. La Federación es partidaria de que siga y las peculiaridades del calendario dificultan cualquier maniobra.

Un calendario contraproducente

Y es que, el Mundial finalizará en el mes de diciembre, con la temporada futbolística llegando a su ecuador. Por lo tanto, tanto Luis Enrique como la Federación tendrían dificultades para el futuro si no mantienen sus caminos unidos. El seleccionador no podría comenzar a trabajar con un equipo desde el principio, mientras que el recambio del asturiano no se podría comprometer con ningún club en verano.

Mientras se acerca el Mundial, la Federación valora muy positivamente el trabajo de Luis Enrique en este tiempo. El de Gijón ha llevado a la selección a las semifinales de la Eurocopa y a la final de la Liga de las Naciones. En ambas citas la selección española mereció más ante Italia y frente a Francia. Por lo tanto, salvo debacle en Qatar, la oferta de renovación está asegurada, por lo que la pelota está en el tejado del asturiano.

Valverde, el que más gusta

La RFEF no está parada y tiene un plan B por si Luis Enrique no quiere renovar. El entrenador que está en la pole en estos momentos es Ernesto Valverde, que no ha vuelto a entrenar desde que dejó el Barcelona. En la lista hay otros nombres como el de Marcelino, que si no continúa en el Athletic estaría dispuesto a esperar acontecimientos.