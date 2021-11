El pasado 25 de septiembre Irán se impuso a Jordania por 4-2 en el partido de la fase de clasificación para la Copa Asiática femenina 2022, con la portera iraní, Zohreh Koudaei, como gran protagonista. La cancerbera detuvo dos penaltis que fueron decisivos para que su selección ganara el encuentro. Una victoria que clasificaba a Irán para la Copa.

No obstante, la cosa no se quedó ahí. La guardameta también fue protagonista a la postre, ya que la Federación Jordana de Fútbol ha denunciado ha denunciado ante la Confederación Asiática que la portera es en realidad un hombre y piden que se compruebe el sexo ante la «evidencia presentada». El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania y ex vicepresidente de la FIFA, el príncipe Ali Bin Al-Hussein, informó a través de un comunicado en redes sociales que de ser cierto se trataría de algo muy serio, según sus propias palabras.

«Entendemos que la verificación de género no es obligatoria para los jugadores participantes, sin embargo, el artículo se reserva el derecho de que la AFC investigue y tome las medidas apropiadas si hay dudas sobre la elegibilidad de un jugador participante», comenta Ali Bin Al-Hussein. Ante tales acusaciones, Irán se ha defendido por medio de su seleccionadora, Maryam Irandoust, que asegura que son falsos pretextos para no aceptar la derrota y afirma que colaborarán con lo que les pidan si se lleva a cabo una investigación.

