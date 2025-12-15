La Federación aprueba por unanimidad un presupuesto récord de 403,5 millones de euros

La Real Federación Española de Fútbol aprobó este lunes, por unanimidad (87 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención), un presupuesto de 403,5 millones de euros para 2026, lo que supone un incremento del 8,4 % con respecto a 2025, durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El tesorero federativo, Eduardo Bandrés, detalló las diez principales líneas de las cuentas de ingresos, señalando que el Mundial del próximo año «determina un aumento importante de ingresos» en la selección masculina, que «también tiene su correlato en un aumento de gastos». La RFEF calcula ingresar 22,4 millones de euros por la participación en un torneo que contará con 16 equipos más que hace cuatro años.

Bandrés subrayó igualmente el nuevo modelo de comercialización de las eliminatorias de la Copa del Rey, con un nuevo ‘tender’ de la final y «con una parte de los contratos que ahora siguen gestionados por la Federación y con otros nuevos por la Liga». «Ello modifica tanto los ingresos como los gastos brutos y genera, en términos netos, un aumento de los ingresos netos de la Federación para destinarlo al Fútbol Aficionado», explicó.

En este apartado también tendrá impacto el nuevo contrato firmado con la Junta de Andalucía por el canon de la final, que aportará 4 millones de euros en ingresos y solo 0,1 millones en gastos, una mejora significativa respecto a ediciones anteriores, en las que los ingresos netos apenas alcanzaban el millón de euros.

Asimismo, los derechos audiovisuales de la Supercopa de España aumentan hasta los 12,7 millones de euros y se registra «un aumento importante» en los patrocinios, que alcanzan los 89,1 millones de euros. De este modo, los ingresos conjuntos por derechos audiovisuales y patrocinios superarán los 200 millones de euros.

Otro bloque relevante de ingresos, inexistente el ejercicio anterior, procede de la venta de instalaciones en desuso, que se prevé generen nuevos recursos. Por último, se contempla un presupuesto destinado a inversiones, con proyectos destacados en infraestructuras y en el ‘Plan Director’ de la Ciudad del Fútbol.

Posteriormente, el director financiero de la RFEF, Emilio Herrero, profundizó en el desglose de los ingresos de la entidad, que se distribuyen en un 90 % entre 111 millones de euros por derechos audiovisuales; 89 millones por patrocinio; 54 millones por participación en competiciones; 53 millones por arbitraje; 20 millones por licencias; otros 20 millones por el convenio firmado con la Liga; y 16 millones procedentes de la taquilla.

De los 111 millones derivados de la comercialización de los derechos televisivos -la principal partida-, casi 27 millones corresponden a la selección absoluta masculina; 23,9 millones a la Copa del Rey; cerca de 9 millones a la final de la competición; 12,7 millones a la Supercopa de España masculina (1,4 millones más que el año anterior); más de 4 millones a Primera RFEF; 1,1 millones al fútbol sala, ingreso que se obtiene por primera vez y que podrá repartirse entre los clubes; y 32 millones procedentes del Consejo Superior de Deportes.

La venta de los derechos de televisión crecerá en la temporada 25/26 en 4,4 millones de euros respecto a la anterior. Todo ello se enmarca en el actual modelo de convivencia entre la gestión directa de la RFEF y el nuevo sistema de encomienda exclusiva a la Liga. Cuando finalice el modelo gestionado íntegramente por la RFEF, a partir de la temporada 27/28, el fútbol español prevé beneficios superiores a los 7 millones de euros para el ente federativo.

En el apartado de gastos, destaca la contribución de la RFEF al fútbol aficionado y al fútbol base, a través de diversos programas de ayudas a clubes no profesionales y a las Federaciones Territoriales, que dispondrán, según Eduardo Bandrés, «con un volumen de gasto como no se había tenido en ningún momento anteriormente». Esto se debe, entre otros factores, a que el ‘Plan Evolución’ «quedó agotado y ahora lo que hace es un esfuerzo ya presupuestario normal». Además, el incremento de los ingresos audiovisuales por la Supercopa de España permitirá aumentar el reparto de premios entre los cuatro clubes participantes.

Por otro lado, la Asamblea aprobó también por unanimidad el inicio del proceso de subasta pública para la venta de 14 de los 51 bienes inmuebles propiedad de la RFEF, «que están en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono», según precisó Manuel Lalinde, director general del organismo.

«Estos bienes no cumplen ninguna función para la federación, no dan cumplimiento a los fines federativos, pero es que, más allá de una ausencia de utilidad funcional, acarrean una serie de gastos recurrentes», indicó.

Por este motivo, desde la RFEF plantean «un proceso novedoso» mediante una «venta de subasta pública», al considerarlo «un procedimiento abierto, transparente y competitivo», que contará con el apoyo de ‘Segipsa’, empresa pública especializada en la subasta de bienes inmuebles.

«Entendemos que este sistema es el mejor porque si se le da la correcta difusión y divulgación va a hacer que los interesados concurran en condiciones de igualdad, y va a permitir también que se eviten las prácticas restrictivas de competencia, por decirlo así, y va a traer un precio más real al de mercado», afirmó Lalinde.

Los tres tipos de subasta propuestos por Segipsa serían una pública, «que sería al precio de tasación»; otra con un precio de tasación reducido en un 15 %; y un tercer modelo dividido en dos fases: una con una rebaja del 10 % y, en caso de quedar desierta, una segunda con una reducción adicional del 10 %.

«Vamos a intentar recaudar lo máximo para que, de alguna manera, poder también repercutir esos ingresos en beneficio de las Territoriales en su conjunto, también de la RFEF, que al final es la titular de ese bien», concluyó Rafael Louzán, presidente de la RFEF.