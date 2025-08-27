Éxodo masivo de la Liga de Tebas: ventas a equipos menores, jugadores que se van contra su voluntad…

Otro verano más, la Liga española sufre un éxodo masivo de jugadores. Algunos se van porque encuentran mejores oportunidades a todos los niveles para crecer en el extranjero, pero desde la implantación del control financiero de Javier Tebas cada vez son más los que se marchan casi obligados, haciendo un favor a su club de origen para que este pueda cuadrar cuentas y acogerse al límite económico para poder inscribir al resto de sus futbolistas.

Así, en el presente mercado de fichajes la Premier vuelve a ser la que más pesca en España con jugadores como Christantus Uche, que ultima su salida del Getafe por 20 millones de euros rumbo al Wolverhampton, y otros que podrían seguir el mismo camino como Fermín López, del Barcelona al Chelsea, o Yeremy Pino, del Villarreal al Crystal Palace.

Estos tres casos reflejan a la perfección lo que un verano más está sucediendo en la Liga, y es que sus clubes realizan ventas importantes a equipos menores en cuanto a nivel deportivo se refiere, pero inmensamente superiores en lo económico a día de hoy. Un malestar que manifestó uno de los presidentes implicados en esta limpia, Ángel Torres, que se ve obligado por Tebas a vender a su mejor jugador, Uche, al fútbol inglés.

«Tiene ofertas y tiene que decidir él. Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender a los mejores futbolistas, creo que nos estamos cargando la Liga al obligarnos a vender. Aunque la norma es la norma y hay que cumplirla. Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio», afirmó Torres, confirmando ese ahogo al que somete Tebas a los clubes.

Futbolistas que se van por culpa de Tebas

En total, son 50 los futbolistas que se han marchado este verano a Ligas de otros países, bien bajo traspaso o como agente libre. Pero la mayoría siguen un patrón, y es que son jugadores forzados a irse por cuestiones ajenas a su rendimiento y que tienen más que ver con aliviar la economía del club del que sale.

Le sucede hasta a una entidad puntera, en cuanto a éxitos deportivos, como el Barcelona, debido también en buena medida a la mala gestión de Joan Laporta. Eso no quita la mala imagen que deja la Liga cuando su equipo campeón está cerca de vender a Fermín a un Chelsea que lleva varios años alejado de las posiciones más altas de la Premier.

O el Villarreal, que también medita la venta de todo un internacional con España como Yeremy Pino al Crystal Palace, equipo de la zona media baja de Inglaterra y por supuesto inferior al submarino amarillo. La dureza de esta situación afecta sobre todo a los propios futbolistas, protagonistas al fin y al cabo, ya que algunos no se quieren marchar de donde están.

Ese fue el caso del Sevilla con Badé, o ahora Uche en el Getafe. Y, cómo no, salidas de jugadores emblema como la del propio Barça con Iñigo Martínez, el Betis con Jesús Rodríguez… un auténtico caso en verano que deja plantillas incompletas, futbolistas sin inscribir y equipos con éxitos recientes incapaces de completar la plantilla que les gustaría mientras que en la Premier hasta un recién ascendido como el Sunderland se gasta 165 millones.