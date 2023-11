El ex presidente del Lyon advierte sobre los incidentes en Francia: «Habrá muertos la próxima vez»

Jean-Michel Aulas, ex presidente del Olympique de Lyon, se ha pronunciado tras los graves incidentes sucedidos en Francia que obligaron a suspender el pasado fin de semana el encuentro en el Vélodrome entre Marsella y Lyon. Un encuentro donde el técnico visitante, Fabio Grosso, terminó herido después de que los hinchas locales apedreasen el bus del Lyon. El ex presidente francés de 74 años advirtió que la próxima vez «habrá muertos».

Los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en los aledaños del Vélodrome justo antes del choque entre el Marsella y el Lyon han puesto patas arriba el fútbol en Francia. El encuentro fue suspendido después de que aficionados locales partieran varias lunas del autobús del Lyon a su llegada al estadio. En ese apedreamiento, el entrenador del Lyon, Fabio Grosso, terminó herido con toda la cara ensangrentada.

Jean-Michel Aulas, ex presidente del Olympique de Lyon, que dejó el cargo hace unos meses tras 36 años al frente del club francés, ha querido pronunciarse sobre estos lamentables episodios y lo ha hecho de forma rotunda: «Esta vez hay un herido grave. La próxima vez habrá muertos. Me molesta ver que no estamos tomando todas las precauciones para evitar que esto suceda. Hubo varios informes de que los ataques fueron planeados».

«Lo estoy viendo con mucha tristeza, pero también mucha irritación. Desgraciadamente, se trata de excesos que se repiten a menudo. Conté al menos cuatro o cinco historias algo idénticas, sin heridas importantes, aparte de cortes. Nos damos cuenta de que estuvimos cerca de una tragedia con graves consecuencias para el Lyon. Está la situación deportiva, la del club en general y esta gravísima lesión de Fabio (Grosso) y su asistente. Tenemos la impresión de que estamos dejando que las cosas sucedan», afirmó Aulas en ‘L’Equipe’.

🚨 Avant-match OM – OL : le bus de l’@OL a été caillassé, Fabio Grosso blessé est en train de se faire soigner. Plus d’infos à venir sur notre live…#OMOL #OM #OL pic.twitter.com/b05pIeu0Gw — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 29, 2023

Reflexión de Aulas

«Recuerdo varios partidos en los que pensábamos que no iba a empezar o que no se iba a reanudar… Y cada vez, en las comisiones disciplinarias que se desarrollaron detrás de ellos, el asunto fue minimizado. Cuando hubo incidentes en el pasado en Lyon, los dirigentes no se escudaron en acontecimientos que no pudimos controlar», explicó Aulas.

«Si miramos todos los informes elaborados sobre los últimos partidos en Marsella, podemos ver claramente que el recorrido y la protección del técnico del OL fueron objeto de una atención muy particular. La escolta policial fue muy reducida. No conozco los detalles, pero sólo puedo señalar que la escolta fue muy inferior a la que experimenté en Marsella o incluso en Saint-Étienne», sentenció el ex presidente del Lyon.

Más episodios de violencia en Francia

Lo más triste es que este episodio que ha sufrido Grosso en el autobús del Olympique de Lyon no ha sido el único que ha sacudido al fútbol francés en el último mes. Recientemente, un grupo de ultras del Montpellier lanzaron un petardo encendido desde la grada del Stade de la Mosson a la zona donde se encontraba el portero visitante del Clermont, Mory Diaw.

El objeto explotó justo a su lado y provocó que este se desplomase en el terreno de juego, teniendo que ser rápidamente retirado en camilla. El colegiado del encuentro, Florent Batta, tuvo que detener la contienda con 4-2 a favor de los locales. Los ultras se exponen a una dura sanción después de malograr a Diaw, quien estaba recibiendo un balón por parte de un recogepelotas en el momento de la explosión.

La reacción de uno de los jugadores del Clermont contra los ultras fue bastante dura. A Neto Borges, lateral izquierdo del cuadro visitante, hizo el gesto de una peineta apuntando al sector de la grada desde donde se lanzó el petardo en el estadio de Francia y le supuso una surrealista expulsión, mientras que su compañero era atendido por los servicios médicos.