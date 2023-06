El lado más cruel del fútbol: agreden y queman la camiseta a un niño con cáncer

El fútbol es un deporte maravilloso, pero ciertos sectores lo ensucian de una manera lamentable e inaceptable. Lo último ha sido lo sucedido con Kenzo, un niño que sufre un tumor cerebral y que es fiel aficionado del Olympique de Marsella. El pequeño fue invitado al partido de su equipo frente al Ajaccio, y varios ultras del equipo rival agredieron al chico y a sus padres.

«Le arrancaron la camiseta y se la quemaron. Estamos conmocionados, no podemos superarlo», relató su madre, Amedine, a la radio pública France Bleu. Ella cuenta que una decena de personas irrumpieron en la sala en la que se encontraban viendo el partido y golpearon a su hijo y su marido mientras ella sentía impotencia por no poder hacer nada: «Eran 15, así que no pude hacer nada. Me pasaron por encima, abrieron la puerta del camerino, le dieron dos puñetazos en la cara a mi marido, empujaron a mi hijo, que se cayó y se golpeó la cara con la barra de hierro del asiento».

⚽️ Ajaccio-OM: «Ils nous ont pris nos maillots et les ont brûlés» Kenzo, 8 ans, atteint d’un cancer du cerveau et supporter de l’OM a été agressé par des supporters d’Ajaccio. Il témoigne avec ses parents sur BFMTV pic.twitter.com/xjSMNosRvz — BFMTV (@BFMTV) June 4, 2023

Alertados del incidente, intervino la seguridad del Ajaccio. Kenzo y su familia fueron atendidos por la seguridad del club y escoltados hasta la zona de vestuarios para que el niño cumpliera su sueño. «Estos individuos de ninguna manera representan los valores de nuestro club y nuestra isla», dice la entidad en un duro comunicado. «Tan pronto como nuestros servicios hayan identificado a las personas, presentaremos una denuncia contra ellas. El AC Ajaccio se solidariza con el pequeño Kenzo y sus padres», añade.

El niño y sus padres habían viajado hasta Ajaccio desde Roquefort-la-Bédoule para el partido, el último de la temporada de la Ligue 1, junto a la asociación Des coccinelles rouges pour Thomas como invitados al encuentro, del que quizás no guarde un buen recuerdo tras lo ocurrido.