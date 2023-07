El ex novio de Paula Badosa rompe su silencio y habla de su romance con Tsitsipas

Stefanos Tsisipas y Paula Badosa son la pareja del momento. La relación entre ambos tenistas está dando de qué hablar y en los últimos días no han dudado en proclamar su amor a los cuatro vientos. Primero fue la española la que confirmó su noviazgo con el griego, y después fue el número cinco del ránking ATP quien habló del romance diciendo que eran «almas gemelas». Ahora, por primera vez desde que la relación es pública, se ha pronunciado el ex novio de la tenista, Juan Betancourt.

El modelo ha roto su silencio y ha decidido responder a una de las preguntas que más le han hecho: ¿Qué opina de la relación entre Badosa y Tsitsipas? Aparentemente, está contento de ver bien a su ex. «Me encanta la pareja», cuenta el cubano sin pelos en la lengua. Además, no quiso dejar pasar la oportunidad para aclarar que la ruptura se produjo en los mejores términos posibles, dadas las circunstancias. Solo desea, dice, que su ex novia esté feliz, sea con quien sea. «Me alegra mucho, yo le deseo lo mejor», confiesa Juan Betancourt.

Mientras tanto, Paula Badosa sigue consolidando poco a poco su relación con el griego. Sus muestras de amor son habituales en las redes sociales e incluso en las pistas, donde se les ha visto entrenar juntos. De hecho, han asegurado que son «almas gemelas» y aprovechan cualquier ocasión para presumir de pareja. En las últimas horas se está haciendo viral un vídeo en el que ambos responden a preguntas íntimas sobre la relación, y ninguno tiene reparos a la hora de responder.

«Somos pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Tal vez así es como deberías definirlo. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo», llegó a decir hace unas semanas un Tsitsipas que está muy enamorado de la española.