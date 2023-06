Stefanos Tsisipas y Paula Badosa son la pareja del momento. La relación entre ambos tenistas está dando de qué hablar y en los últimos días no han dudado en proclamar su amor a los cuatro vientos. Después de las palabras de la española, en la que confirma su noviazgo con el griego, ahora ha sido el número cinco del ránking ATP quien ha hablado sobre su romance.

«Somos pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Tal vez así es como deberías definirlo. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo», ha señalado Tsitsipas.

El heleno estará en el torneo de Stuttgart, mientras que la catalana, lesionada, espera llegar a Wimbledon: «Tiene una lesión grave y está tratando de regresar para Wimbledon. Por lo tanto, la rehabilitación es muy importante para ella. Quiero lo mejor para ella, al igual que quiero lo mejor para mí. Es una relación muy bonita».

Tsitsipas ha reconocido que ha encontrado en Badosa a la mujer de su vida. «Te diré una cosa: he conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual…», ha señalado.

El griego ha finalizado señalando que entre ambos existe una conexión especial: «Tenemos buenas vibraciones juntos. Es una experiencia muy hermosa. No creo que mucha gente experimente ese tipo de conexión espiritual y de alma gemela con alguien. Si viajas mucho por el mundo, esto es lo que estás buscando. Crees que lo encontrarás en algún lugar del mundo, pero a veces está justo frente a ti».