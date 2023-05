Paula Badosa, baja de última hora para Roland Garros

Malas noticias para el tenis español. Paula Badosa no jugará Roland Garros. La tenista catalana no podrá disputar el Grand Slam parisino por culpa de una lesión en la espalda que le mantendrá apartada de las pistas un tiempo. Badosa llegaba a Roland Garros como cabeza de serie tras su buena actuación en Roma, pero finalmente no podrá acudir a París.

La tenista española había ascendido hasta el puesto número 29 en el ranking WTA después de caer en cuartos de final de Roma frente a Ostapenko, lo que le permitía soñar con hacer un buen papel en la cita parisina. Desgraciadamente, Badosa sufre una fractura por estrés en la vértebra L4 y estará fuera de las pistas entre 8 y 12 semanas. Esta lesión le impedirá competir en Wimbledon y es seria duda para el US Open.

«Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Grand Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan difícil con las lesiones. Esto me va a tener unas semanas fuera de la competición. Gracias a todos los que siempre estáis conmigo. Os iré informando», aseguró Badosa en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La lesión se produjo durante el segundo partido en Roma frente a Ons Jabeur tras una caída que, aparentemente, no parecía tener consecuencias ya que no le impidió derrotar a la tunecina ni ganar dos partidos más (tercera ronda y octavos). Sin embargo, tras realizarse las pruebas pertinentes al terminar su participación en el Foro Itálico, los médicos han detectado una lesión que le mantendrá alejada de las pistas entre tres y cuatro meses.

Esta noticia es un mazazo para la número uno española que, por fin, parecía haber recuperado su nivel tras un inicio de temporada complicado por las lesiones. Badosa llegaba a Roland Garros lanzada tras cosechar buenos resultados en los últimos cuatro torneos, pero de nuevo las lesiones truncan su recuperación y no podrá disputar los dos próximos Grand Slams.