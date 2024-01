Franz Beckenbauer murió esta semana a los 78 años de edad. Un futbolista legendario del fútbol alemán y también mundial que actualmente era presidente de honor del Bayern de Múnich, y que antes como jugador ganó dos Balones de Oro y fue incluido en el mejor once histórico del galardón. La familia detalló el motivo concreto de la muerte de Franz, aunque sí era de sobra conocido su delicado estado de salud marcado por varias operaciones cardíacas y una enfermedad de Parkinson con demencia asociada. Sin embargo, un ex directivo del Bayern ha ido más allá, asegurando que su enfermedad no fue la única causa de su muerte.

Helmut Markwortn explota y denuncia la verdadera razón de la muerte de Franz Beckenbauer. El que fuera amigo de la leyenda del fútbol alemán ha desvelado detalles sobre la agonía y muerte del gran mito, aportando una información bastante polémica al respecto. Asegura que su muerte no solo se debió a la enfermedad que todos conocían, pues también tuvo mucho que ver su «sufrimiento mental».

El político y periodista de 87 años denuncia que fue ese «sufrimiento mental» el responsable de la muerte de El Kaiser del fútbol. «La muerte de su hijo fue fatal. Y los periódicos, que primero lo promocionaron, después lo hundieron. Los medios de comunicación lo traicionaron. Al final se sintió solo y ya no quería saber nada de nadie», explicó Markwort en Focus denunciando la persecución pública que sufrió Beckenbauer.

Markwort destaca que Beckenbauer «se escondió durante el último año; estaba destrozado» y que a Franz «le dolió profundamente que lo acusaran de soborno, infidelidad y tramas sucias». «Si uno cree en la psicosomática, en la conexión entre el sufrimiento físico y el dolor mental, se puede suponer que lo de su hijo y la persecución en pública le enfermaron. Al final estaba realmente enfermo y eso fue terrible para él. Además, tampoco quiso ya mostrar su desgastada apariencia en público», asegura.

Helmut Markwort cuenta que en sus últimos años Beckenbauer sufrió una gran soledad y un profundo deterioro físico: «Tenía problemas para hablar, tenía problemas para ver y no podía ni quería ver más a sus amigos. Acabó como un anciano solitario».

La leyenda Beckenbauer

Beckenbauer se forjó una carrera impresionante en el fútbol, primero como jugador y posteriormente como entrenador, hasta el punto de que fue capaz de ganar el Mundial con Alemania tanto de corto como vestido con el chándal de técnico. Después de conquistar la Eurocopa de 1972, dos años después se proclamó campeón mundial venciendo en la final a la Holanda de Johan Cruyff. 16 años más tarde, ya como seleccionador alemán, volvió a ganar el Mundial tumbando en la final a la Argentina de Diego Armando Maradona.

En cuanto al fútbol de clubes, también se convirtió en una leyenda del Bayern de Múnich, con el que ganó tres Copas de Europa consecutivas entre los años 1974 y 1976, batiendo en la primera de ellas al Atlético de Madrid tras una final en dos capítulos que necesitó un desempate para resolverse. El Bayern arrolló en el segundo episodio al equipo colchonero (4-o).

Además, Beckenbauer también fue pionero al convertirse en una de las primeras figuras que probó suerte en el fútbol de Estados Unidos, donde vistió la camiseta del New York Cosmos. Tras colgar las botas, también encontró el éxito en los banquillos con su querida selección alemana, con la que se proclamó subcampeona en México’86 antes de volver a tocar la gloria en Italia’90 gracias a un penalti convertido por Andreas Brehme.