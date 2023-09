Etapa 10 de la Vuelta Ciclista a España 2023 hoy, martes 5 de septiembre en Valladolid.

Después de un merecido día de descanso los ciclistas vuelven a vestirse de corto para que regrese La Vuelta Ciclista a España 2023 con la etapa 10 de hoy, martes 5 de septiembre. Esta 78ª edición de la prestigiosa e histórica ronda española regresa y lo hace con una contrarreloj individual que promete ser apasionante con los grandes favoritos intentando rascar segundos para escalar puestos en la clasificación general.

La etapa 10 de La Vuelta Ciclista a España 2023 que se celebra hoy, martes 5 de septiembre, será como en la primera carrera del campeonato. Si aquel día los ciclistas recorrieron Barcelona, en esta ocasión es Valladolid la localidad afortunada de vivir una prueba tan apasionante como es una contrarreloj individual. Los participantes tendrán que recorrer los 25,8 kilómetros que separan el punto de salida de la línea de meta.

Hoy, martes 5 de septiembre, es de esos días en los que una carrera de La Vuelta Ciclista a España 2023 será capaz de mantener a todo el público pegado al televisor viendo los tiempos que marcan sus ciclistas favoritos. De hecho los velocistas tienen una gran oportunidad en esta etapa 10 ya que no existen muchas dificultades en el trazado.

Y es que el perfil y recorrido de esta etapa 10 de hoy, martes 5 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2023 no será muy complicado para los participantes. Al principio tendrán un ligero repecho que no debería suponer dificultades para los participantes, pero el resto de la prueba transcurrirá en calles anchas, así que se trata de algo sencillo para todos y no sólo para los velocistas.