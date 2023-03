La Fiscalía de Barcelona ha denunciado por «corrupción deportiva continuada» al FC Barcelona por los pagos que se produjeron durante años al ex vicepresidente del Comité de Árbitros, José María Enríquez Negreira. En ella, se denuncia a cuatro ex directivos del conjunto culé: Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, Óscar Grau y Albert Soler. En el texto, el Ministerio Público señala que esos siete millones de euros que se pagaron a lo largo de 17 años tenían un objetivo, que no era otro que obtener «actuaciones tendentes a favorecerles en la toma de decisiones de los árbitros».

La denuncia se corresponde por los pagos producidos, particularmente, entre los años 2014 y 2018. De ahí que sólo sean dos los ex presidentes denunciados y no los cuatro que hubo desde 2001 a 2018. Además de Rosell y Bartomeu, han sido incluidos el que fuera CEO del club, Óscar Grau, y el ex director de Deportes de la entidad, Albert Soler.

Sandro Rosell

Llegó a la directiva del Barcelona de la mano de Joan Laporta durante su primer mandato, en calidad de vicepresidente deportivo, cargo que ocupó entre 2003 y 2005. En 2010 se presentó a las elecciones del club y ascendió a la presidencia, en la que estuvo hasta 2014. Dimitió tras la admisión a trámite de una querella por apropiación indebida en modalidad de distracción y por simulación contractual en el traspaso de Neymar. Fue acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Josep María Bartomeu

Fue vocal y responsable de las secciones de baloncesto, balonmano y hockey durante la presidencia de Laporta, ascendiendo a la vicepresidencia con la llegada de Rosell. Con su dimisión asumió la presidencia en funciones, ganando las elecciones en 2015. Estuvo hasta 2020, cuando a la crisis deportiva más que evidente se le sumó la económica e institucional, con el estallido del Barçagate, por los pagos para realizar campañas de opinión contrarias a jugadores y personas influyentes en el club.

Óscar Grau

Fue jugador de balonmano del club y director de la FCB Escola con la llegada de Bartomeu. En septiembre de 2016 se convirtió en CEO del club y máximo responsable financiero hasta la llegada de Joan Laporta en abril de 2021. Por ello, la Fiscalía ha decidido incluirle también en la denuncia. Durante el Barçagate que acabó tumbando a Bartomeu ya fue detenido.

Albert Soler

Fue una figura clave en el Barcelona y en los últimos gobiernos socialistas. Ostentó el cargo de Secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes de 2008 a 2011, además de director general de Deportes desde 2021 hasta que dimitió el pasado mes de enero de 2023. Durante la presidencia de Bartomeu ejerció como director de Deportes Profesional y Jefe de Relaciones Institucionales.