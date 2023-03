Estos son los árbitros favoritos de Negreira: Martínez Munuera, Sánchez Martínez y Hernández Hernández

En el año 2019, y tras abandonar la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira comenzó a analizar los partidos de la Liga Santander desde el punto arbitral en la prensa deportiva de Cataluña. Durante la temporada 19/20 se dedicó a desarrollar breves análisis de todos los partidos de la jornada y valoraba a cada árbitro con notas del uno al cinco. El colegiado que más media sacó en sus análisis, y por tanto su favorito, fue Martínez Munuera.

Tras dejar el CTA y poner fin, en principio, a su relación con el Barcelona, Enríquez Negreira comenzó a colaborar en la prensa deportiva de Cataluña elaborando breves análisis de todos los partidos de la jornada. Ponía notas a los árbitros y comentaba las jugadas más polémicas.

Fue casualmente en esa temporada, en la 19/20, como se ha conocido hace escasos días, cuando Negreira le dijo al Barcelona, una vez finalizaron los pagos, que «puedo ayudaros con el VAR». Con el parón de la pandemia de por medio, esa Liga la terminó ganando el Real Madrid de Zidane y Negreira le dijo al cuadro azulgrana que «conmigo os habría ido mejor».

Enríquez Negreira analizó todos los partidos de la temporada 19/20 al detalle en una sección en Mundo Deportivo que se denominaba «El Juez de la Liga» y donde aparecía el ex número dos de los árbitros portando una cartulina. Lo hizo de manera regular hasta la jornada 27, fecha en la que la Liga se detuvo por culpa del Covid. Tras la reanudación de la competición siguió valorando los arbitrajes pero con menor asiduidad y dejándose muchos partidos por el camino, algunos de ellos muy importantes.»No pintaba nada y nadie le conocía», pero un año después de dejar el CTA estaba en la prensa catalana realizando análisis arbitrales de Primera División.

El Clásico del Camp Nou

Una curiosidad resalta por encima de todas en los análisis arbitrales de Enríquez Negreira. Valoró todos los partidos de la Liga Santander sin excepción desde la primera jornada hasta la 27, cuando la Liga se detuvo por el Covid, a excepción de uno: el Barcelona – Real Madrid del Camp Nou. Aquel partido acabó con empate a cero y Hernández Hernández se zampó dos penaltis clarísimos sobre Varane con De Burgos Bengoetxea en el VAR. El colegiado canario, a pesar de ello, terminó la temporada con la cuarta mejor media de la temporada para Negreira.

Su favorito

José María Enríquez Negreira valoraba a los árbitros del uno al cinco tras cada partido durante la temporada 2019/2020. Tras contabilizar todas las notas del ex vicepresidente del CTA, el colegiado que mejor media sacó fue Martínez Munuera. Nunca puso cincos, pero el colegiado alicantino llenó sus valoraciones de cuatros durante aquella temporada.

Una temporada después, en la 20/21, Martínez Munuera fue el culpable de que el Real Madrid perdiese aquella Liga después de pitar un penalti inexistente a favor del Sevilla en la jornada 35 por una mano involuntaria de Militao que indignó a la entidad blanca y que le sirvió en bandeja el título al Atlético de Madrid por culpa de aquel empate frente a los andaluces.

Alberola y Sánchez Martínez en el podio

Alberola Rojas, que hace escasos días se comió un penalti clamoroso de Kessié sobre Fran Pérez en un Barcelona – Valencia, y Sánchez Martínez, al que teme Vinicius cada vez que le pita, fueron el segundo y el tercer colegiado mejor valorado, de manera respectiva, para Enríquez Negreira tras la temporada 19/20.

Hernández Hernández, tras no valorar Negreira su escándalo arbitral en el Clásico del Camp Nou de 2019, quedó cuarto tras contabilizar todas las valoraciones del ex número dos de los árbitros en Mundo Deportivo. Estrada Fernández, que ha interpuesto una querella contra el propio Negreira tras conocerse el escándalo, fue el quinto colegiado mejor valorado por el ex vicepresidente del CTA.

Mateu Lahoz quedó octavo a pesar de recibir un cuatro sobre cinco en la valoración del Clásico de la segunda vuelta donde venció el Real Madrid con facilidad y Del Cerro Grande fue sexto con una gran valoración en la primera jornada arbitrando al Barça junto a un comentario donde afirmaba Negreira que había estado brillante. La peor valoración en un partido, un uno, se la llevó De Burgos Bengoetxea que quedó en mitad de tabla y la clasificación la cerró Cuadra Fernández, como el peor colegiado según las valoraciones de Negreira.

Dejó de valorar al Barça tras la jornada 30

Cuando se detuvo la Liga por el Covid en la temporada 19/20, en la jornada 27, el Barcelona era líder y le sacaba dos puntos al Real Madrid. Hasta ese momento, Enríquez Negreira había valorado todos los partidos de la temporada, a excepción del Clásico del Camp Nou. Pero tras el Covid empezó a disminuir sus colaboraciones.

Curiosamente, a partir de la jornada 30 de la temporada 19/20, jornada en la que el Real Madrid se coloca líder, Enríquez Negreira dejó de valorar los partidos del Barcelona donde la entidad azulgrana se dejó puntos. Si lo hizo con otros encuentros.

Enríquez Negreira, a pesar de que sus valoraciones arbitrales habían sido habituales hasta la jornada 27, también con los partidos del Barcelona, no valoró el empate a cero de los azulgrana en Sevilla donde el Barça pierde el liderato con González González como árbitro. A partir de aquí no valoró ninguno de los pinchazos azulgrana hasta final de temporada.

Tampoco valoró el empate a dos frente al Celta de Vigo en la jornada 32 con Cuadra Fernández, que terminó quedando último. Tampoco valoró el empate frente al Atlético de Madrid de la siguiente jornada con Hernández Hernández o la derrota de la jornada 37 ante Osasuna con Sánchez Martínez.

Clasificación de los árbitros en la temporada 19/20 según las valoraciones de Enríquez Negreira:

1- Martínez Munuera

2- Alberola Rojas

3- Sánchez Martínez

4- Hernández Hernández

5- Estrada Fernández

6- Del Cerro Grande

7- Gil Manzano

8- Mateu Lahoz

9- González Fuertes

10- Jaime Latre

11- González González

12- De Burgos Bengoetxea

13- Melero López

14- Soto Grado

15- Prieto Iglesias

16- Pizarro Gómez

17- Cordero Vega

18- Medié Jiménez

19- Munuera Montero

20- Cuadra Fernández