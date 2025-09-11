Este es el equipo de España para jugar en la Copa Davis 2025 en Marbella

España afronta este fin de semana un reto decisivo en la Copa Davis 2025 con un gran equipo. El combinado nacional se medirá a Dinamarca en Marbella en busca de un billete para la Final 8 que se disputará en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre. La cita tendrá lugar en las pistas de tierra batida del Club de Tenis Puente Romano, escenario que vuelve a acoger una eliminatoria de la Davis tres años después.

El conjunto español llegó a esta segunda ronda de los clasificatorios tras imponerse a Suiza por 1-3 en Biel, mientras que Dinamarca logró el pase al superar a Serbia por 3-2, en una eliminatoria en la que los balcánicos no contaron con Novak Djokovic. Con todo en juego, la selección capitaneada por David Ferrer tratará de asegurar su presencia en la fase final en Italia, donde se decidirá el sucesor de la actual campeona, Italia.

Quién es el capitán de España en la Copa Davis

La Real Federación Española de Tenis (RFET) anunció en mayo la renovación de David Ferrer como capitán de la selección española de Copa Davis hasta 2027. Ferrer asumió el cargo en 2023, tomando el relevo de Sergi Bruguera, y suma ya varias eliminatorias al frente del equipo.

En la rueda de prensa en la que se oficializó su continuidad, el tres veces campeón de la Copa Davis expresó su satisfacción: «Estoy muy agradecido y feliz, disfrutando mucho de ser capitán de Copa Davis. Creo que tenemos oportunidades para conseguir la Ensaladera, que es mi ilusión tanto por el país como por los jugadores».

Bajo su dirección, España afronta en Marbella un compromiso clave con un equipo más corto de lo habitual en Copa Davis pero con la confianza de avanzar a la Final 8 de Bolonia.

Qué tenistas jugarán con España la Copa Davis

𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 ❤️‍🔥 Aquí está vuestra Selección Española MAPFRE de Tenis para la eliminatoria de Copa Davis de Marbella frente a Dinamarca 🇪🇸⚔️🇩🇰 ¡Vamos! 📸 Germán Pozo/RFET I #VamosEspaña #MAPFREtenis #CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/aumVg72lW7 — Tenis España (@RFETenis) September 10, 2025

Las ausencias de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, ambos por motivos de calendario y carga física, marcan la convocatoria española. Tampoco estará el doblista Marcel Granollers. Ante este escenario, David Ferrer ha configurado un equipo de cuatro jugadores para medirse a Dinamarca del 13 al 14 de septiembre en Marbella.

Jaume Munar ejercerá de número uno y líder del conjunto español, acompañado por Pedro Martínez, Roberto Carballés y Pablo Carreño. El plantel contará además con la ayuda técnica de Marc López y con el joven balear Izan Almazán como sparring.

Así, Munar será la referencia del equipo en una eliminatoria que puede otorgar el pase directo a la Final Eight de noviembre en Bolonia. Con este equipo, España intentará mantener su fortaleza en una superficie que históricamente ha favorecido su estilo de juego en la Copa Davis.

Cuándo juega España su próximo partido en la Copa Davis

La eliminatoria entre España y Dinamarca se celebrará el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre sobre tierra batida marbelí. Este sábado se disputarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 12:30 horas. El domingo la jornada arrancará a las 11:30 con el partido de dobles, seguido de los dos últimos individuales.

La disputa de estos partidos se podrá seguir por televisión y online a través de los canales de Movistar+, mientras que en OKDIARIO podrás seguir la última hora del torneo y el desarrollo de todos los encuentros.

Por qué no juega Carlos Alcaraz en la Copa Davis

Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, no formará parte del equipo español en esta eliminatoria ante Dinamarca. Tras una intensa gira estadounidense de más de un mes, el murciano ha decidido tomarse un descanso para afrontar el final de temporada.

«Me sabe muy mal, pero llevo una gira muy exigente, tanto mental como físicamente, con muchos partidos y no tengo tiempo para llegar a casa y prepararme de la mejor manera posible para llegar a la Copa Davis. Creo que sería demasiado egoísta y otros jugadores pueden hacerlo mejor que yo. Necesito descanso para afrontar lo que queda de temporada y, sobre todo, estar tranquilo mentalmente para asimilar todo lo conseguido en esta gira», aseguró el español.

Con estas bajas, España confía en el bloque liderado por Jaume Munar para superar a Dinamarca en Marbella y asegurarse su presencia en la Final 8 de Bolonia, el gran objetivo de esta edición de la Copa Davis.