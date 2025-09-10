Entrada para la Copa Davis 2025 en Marbella: precio y cómo comprarlas

La Copa Davis vuelve a España en su edición en 2025 y lo hará el próximo fin de semana en Marbella. Los días 13 y 14 de septiembre, la selección española capitaneada por David Ferrer se enfrentará a Dinamarca en las eliminatorias previas a las finales. Lo que muchos aficionados del tenis se preguntarán es dónde, como y a qué precio se pueden comprar las entradas para la gran cita de la Copa Davis en la localidad malagueña.

Pese a las bajas de Carlos Alcaraz, flamante ganador del US Open, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers, la Davis siempre es motivo de emoción y más si se celebra en nuestro país. Después de las finales del año pasado disputadas en Málaga, donde se produjo la retirada de Rafa Nadal del tenis, este 2025 el torneo de selecciones desembarca en Marbella con un fin de semana apasionante en el que España se juega ante Dinamarca ser finalista.

Cuándo juega España en la Copa Davis 2025

Como decimos, España y Dinamarca se enfrentarán el próximo sábado y domingo 13 y 14 de septiembre a partir de las 12:30 horas la primera de las jornadas y desde las 11:30 la segunda. Los partidos se podrán ver por televisión y on line a través de Movistar +, mientras que en OKDIARIO te informaremos de todo lo que ocurra en Marbella con las crónicas de los encuentros de los de Ferrer.

Precios de las entradas para la Copa Davis en Marbella

Las entradas de día se pueden comprar desde 53 euros, mientras que las que dan acceso a ambas jornadas son a partir de 93 euros. La RFET avisa de que «está estrictamente prohibido adquirir entradas en puntos no autorizados. La utilización de entradas adquiridas fuera de los canales oficiales puede acarrear la expulsión del recinto y la adopción de las medidas legales que correspondan según la legalidad vigente».

Cómo comprar las entradas

La Real Federación Española de Tenis informó el pasado mes de agosto que las únicas dos vías autorizadas para la venta de entradas eran la página web del propio seno federativo y El Corte Inglés. En estas se da la opción de adquirir pases de día, para los partidos del 13 o 14, o para ambos con un abono general que dé acceso a todas las eliminatorias previas a las finales de la Copa Davis 2025.