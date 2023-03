España empata en Francia y encara el Europeo con buenas sensaciones

La selección española sub-21 de Santi Denia empató a cero frente a Francia en el último amistoso antes del Europeo de este verano. España termina este parón con una victoria y un empate, dejando la portería a cero en este segundo duelo e iniciando la era Santi Denia sin derrotas. Faltó gol en Vannes pero las sensaciones de cara al verano son positivas.

El segundo partido de la sub-21 en este parón internacional comenzó una hora antes con el segundo once de la era Santi Denia. El seleccionador nacional hizo seis cambios respecto al once titular frente a Suiza. En portería, en el pivote, en el extremo izquierdo y tres en defensa.

Arnau Tenas, Manu Sánchez, Mario Gila, Arnau Martínez, Antonio Blanco y Rodrigo Riquelme fueron las novedades de Santi Denia en el once de España frente a Francia. Tras los dos goles recibidos ante Suiza, la defensa y la portería cambiaban casi por completo. Pacheco, Baena, Sancet, Rodri y Abel se mantuvieron en el once inicial.

Francia salió con el portero del Leeds, Illan Meslier, el central del Chelsea, Badiashile, el mediocentro del Crystal Palace, Olise, o el atacante del Stade Rennais, Amine Gouri, en su once inicial tras la goleada sufrida ante Inglaterra.

Los primeros compases de la primera mitad fueron para Francia, que comenzó dominando el encuentro y llegando con peligro a la portería española. Arnau Tenas tuvo que realizar un par de paradas en los primeros minutos después de varias internadas muy peligrosas de Larouci por el costado izquierdo. Mario Gila y Pacheco se mostraron muy seguros como pareja de centrales.

Sin muchas más ocasiones, Francia llevaba el dominio de la pelota y España intentaba hacerse un hueco en el partido. En el minuto 40 del encuentro, la sub-21 tuvo su mejor ocasión del partido. Tras un saque de esquina de Baena al segundo palo, Arnau Martínez remataba un balón a bocajarro que se marchaba por encima de la portería.

Tras una primera mitad donde España no estuvo nada cómoda, Santi Denia no dudó en hacer un triple cambio al descanso. Manu Sánchez, Sancet y Riquelme, que no estuvo bien, salían del terreno de juego para dar entrada a Juan Miranda, Sergio Gómez y Aimar Oroz.

A los tres minutos del segundo tiempo, Abel Ruiz tuvo la primera ocasión de la sub-21 en el segundo tiempo. El delantero español tuvo dos disparos que no vieron portería. Pero España no estaba nada cómoda y le costaba llegar a la portería rival. El dominio en el segundo tiempo continuaba siendo francés, aunque sin ocasiones claras.

En el minuto 65 volvió a mover el banquillo Santi Denia con la entrada de Pablo Barrios y Camello por Abel y Baena. Dos minutos después, otra vez mediante Arnau Martínez, España volvió a tener una oportunidad clamorosa a balón parado para ponerse por delante. El lateral del Girona cabeceaba al poste. La sub-21 estaba creando peligro por ahí.

Sin el dominio de la pelota, la España de Santi Denia no se rendía. En el minuto 82 volvió la sub-21 a rozar el gol con una internada de Miranda por el costado izquierdo que terminó con un disparo que despejó de manera milagrosa Meslier. Acto seguido ingresó al campo Barrenetxea por Rodri y en la siguiente jugada dio el susto Francia con varios disparos desde el interior del área que despejó la defensa española.

Mario Gila y Antonio Blanco dejaron el campo en el 88 por Hugo Guillamón y Nico González. Denia llevaba ocho cambios intentando repartir los minutos entre todos sus convocados. El partido terminó sin goles pero con buenas sensaciones para esta sub-21 que encara el Europeo del verano en Rumanía y Georgia con muchas cosas positivas. Dejó la portería a cero ante una de las favoritas en su casa aunque faltó pegada en este segundo partido. Dos amistosos que terminan con un gran balance.