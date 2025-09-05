España-Chipre: En Soria comienza una nueva era

Din, din. Suena la campana para la Sub-21. La nueva hornada de la selección está lista para echar a rodar. Se estrena este viernes ante Chipre en Soria (20.00 horas, Los Pajaritos) con un cambio de cara integral que empieza desde el banquillo, con el estreno de David Gordo, y se prolonga al terreno de juego con un plantel plagado de novedades. Una nueva era con mismos objetivos. El Europeo y los próximos Juegos Olímpicos.

Lo primero da acceso a lo segundo, aunque sólo reparte tres billetes. Pero claro, para conseguirlos habrá primero que llegar al Europeo. España inicia este viernes contra Chipre la clasificación para el torneo continental del verano de 2027. Lo hace encabezada por David Gordo, quien recoge el testigo de Santi Denia para el segundo escalón de la selección española. Su elección sigue la línea continuista de en la Federación.

Un hombre que ha pasado por las categorías más formativas de la Selección, que conoce la casa y que recientemente había actuado como segundo entrenador durante la etapa de Santi Denia. Su primera lista está marcada por la revolución tras el Europeo Sub-21 del pasado verano. Sólo Mosquera repite de aquel torneo y, además del central, únicamente Fran González, Alex Valle, Mayenda e Iker Bravo repiten del ciclo de Santi Denia.

Abran paso a los jóvenes, llega el relevo generacional. Lo lidera Gonzalo García, delantero que irrumpió en el Real Madrid durante el pasado Mundial de Clubes. Todavía le queda algo de mili para convencer al capitán Luis de la Fuente, pero le alcanza para hacerlo con el teniente David Gordo. «Gonzalo tiene que seguir creciendo para dar el salto a la Absoluta cuando considere Luis. El único camino es el trabajo», explicó el técnico de la Sub-21.

España figura en un grupo donde a priori parte con todo el favoritismo para ser claro dominador ante selecciones como Finlandia, Rumanía, San Marino y Kosovo, equipo este al que se medirá el próximo 10 de septiembre en Prístina, dentro de la segunda jornada. Pero antes Chipre en suelo nacional.

Será la tercera ocasión en la que el estadio de Los Pajaritos de Soria acoja un partido de la selección española Sub-21 tras los disputados en junio de 1999 ante Países Bajos (4-1) de clasificación para la Eurocopa 2000, y frente a Rusia doce años después, en junio de 2011, ante Rusia (1-1), de carácter amistoso.