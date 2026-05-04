España brilla en el Europeo de Recorridos de Caza con seis medallas en Italia

La Real Federación Española de Caza ha valorado muy positivamente los resultados del equipo nacional en el 59.º Campeonato de Europa de Recorridos de Caza, celebrado en Vetralla (Italia) del 30 de abril al 3 de mayo. En esta competición, con 557 participantes, España consiguió seis medallas: dos de oro y cuatro de bronce, confirmando el buen nivel del tiro al plato español a nivel internacional.

La gran protagonista fue, una vez más, la castellanomanchega Beatriz Laparra, que volvió a ganar el título europeo en categoría femenina por cuarto año seguido, con una actuación muy destacada. Logró 182 platos de 200, superando con claridad a la francesa Lya Auvret (174) y a la italiana Katiuscia Spada (172), reafirmando su dominio en Europa.

El segundo oro para España llegó en categoría senior gracias al andaluz Juan Valero, que con 186 platos se impuso a los italianos Alessandro Gaetani y Enrico De Tomasi en una competición de gran nivel, sumando otro éxito internacional.

En categoría Junior, el andaluz Fran Rosa consiguió el bronce tras un ajustado desempate por la plata frente al italiano Samuel Ligi. Ambos terminaron con 173 platos, pero el desempate se decidió por muy poco (21+1 frente a 21+2). El oro fue para el francés Ylan Lemoine con 174 platos.

Además, España logró tres medallas de bronce por equipos, lo que demuestra la solidez del conjunto nacional. El equipo masculino, formado por Diego Martínez, José Manuel Rodríguez, José Antonio Priego y José Julián Moreno, sumó 718 platos y terminó tercero, por detrás de Italia y Francia.

En categoría femenina, el equipo compuesto por Beatriz Laparra, Jennifer Román y Nieves Golbano alcanzó 468 platos, logrando también el tercer puesto tras Francia e Italia. Por su parte, el equipo junior, integrado por Fran Rosa, Raúl Paniagua y Alfonso Balmori, consiguió el bronce con 488 platos, en una clasificación liderada por Gran Bretaña e Irlanda del Norte, seguida de Francia.

Más allá de las medallas, también hubo otros resultados destacados que muestran el buen nivel del equipo español, como el sexto puesto en categoría Open de Diego Martínez y Juan Valero, el duodécimo lugar de Luis Carlos Sanz en Veteranos con 158 platos y la decimoséptima posición de José Julián Moreno en Senior con 169 platos.

Tras este Europeo, la próxima gran cita será el 48.º Campeonato del Mundo de Recorridos de Caza, que se celebrará en Vale das Pedras (Portugal) del 16 al 19 de julio, donde España partirá como una de las selecciones favoritas para conseguir medalla.