El Villarreal anuncia la marcha de Marcelino tras clasificar al equipo para Champions

El Villarreal ha anunciado en la mañana de este lunes la salida de Marcelino García Toral a final de temporada después de certificar la clasificación del submarino amarillo para jugar de nuevo la Champions League el curso que viene. El cuadro amarillo es tercero en Liga y restan cuatro jornadas para finalizar el campeonato liguero.

«El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos», ha comunicado el club amarilla en un comunicado oficial.

Era un secreto a voces que Marcelino dejaría el Villarreal a final de temporada, pero hasta que el conjunto amarillo no ha logrado la clasificación matemática para jugar Champions por segunda campaña consecutiva, no se ha hecho oficial. Lo logró el pasado sábado tras golear al Levante en la Cerámica.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: @Marcelino El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos. pic.twitter.com/HebnNLZcio — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 4, 2026

Comunicado del Villarreal sobre Marcelino

El Villarreal CF y Marcelino García Toral separarán sus caminos a final de temporada. De esta manera, el entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia del club.

El Villarreal CF quiere agradecer públicamente a Marcelino y su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y trabajo desde el primer día, así como su implicación diaria y su contribución al desarrollo deportivo durante las 7 temporadas en las que ha estado al frente del equipo en las dos etapas (2013 al 2016 y 2023 al 2026). El asturiano se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club -acabará con 298 encuentros entre todas las competiciones- y ostenta tener el récord de victorias con 145 triunfos hasta la fecha.

En su trayectoria al mando del banquillo amarillo, Marcelino ha conseguido hitos tan destacados como el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español (2013) y cinco clasificaciones europeas entre UEFA Champions League y Europa League -alcanzó las semifinales en 2016-, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015.

El Villarreal CF le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica.

Gracias, de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos.