El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo reglamento de trazabilidad de perros y gatos, una normativa que culmina su tramitación comunitaria con 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones, y que tendrá implicaciones directas para el sector cinegético español.

La cría ilegal de animales y su comercialización son el objeto principal del texto, pero varios artículos afectan también a propietarios de perros que realizan actividades de cría sin fines lucrativos.

Bruselas ha aprobado el reglamento en una sesión en la que el PSOE votó a favor, el PP español optó por la abstención y VOX se posicionó en contra. El texto entrará en vigor tras su publicación oficial y será aplicable en un plazo aproximado de dos años.

Una norma con dos varas de medir

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha sido crítica con el texto desde su primera redacción. La Federación solicitó la exclusión explícita de los perros de caza y las rehalas del ámbito de aplicación, y alertó en sus enmiendas de que la distinción entre pequeños criadores y criadores comerciales resultaba insuficiente.

A su juicio, la norma puede generar inseguridad jurídica en el sector al no delimitar con claridad la cría no comercial de la actividad económica.

La RFEC advirtió además de que una interpretación exhaustiva del reglamento podría imponer obligaciones desproporcionadas a cazadores sin ninguna actividad comercial. La Federación insistió en que las exigencias más estrictas deben centrarse exclusivamente en operadores profesionales, no en aficionados que ocasionalmente crían o donan animales.

Concesiones al sector cinegético

Las alegaciones de la RFEC, junto con las aportadas por la Federación Europea para la Caza y la Conservación (FACE), lograron el apoyo de los principales comités consultivos del Parlamento. Gracias a esa presión, el texto incorporó varias concesiones relevantes para el sector de la caza antes de su aprobación definitiva.

Entre los puntos favorables destaca la exclusión de la cría puntual del concepto de comercialización, la posibilidad de realizar el corte de cola por motivos sanitarios conforme a la normativa nacional, y la no afección al uso de collares eléctricos en perros que no se comercialicen. Son tres concesiones que la RFEC valora, pero que no compensan, a su juicio, la ausencia de una exclusión expresa del sector.

Los perros de caza, dentro del reglamento

La petición de excluir a los perros de caza del ámbito de aplicación no superó los trámites parlamentarios. Los perros de caza deberán, por tanto, observar las disposiciones genéricas del reglamento, aunque el sector confía en minimizar el impacto durante la futura transposición estatal.

El presidente de la RFEC, Josep Escandell, señaló que han trabajado para evitar que la norma penalice a los cazadores, «defendiendo una regulación proporcionada que diferencie claramente entre cría comercial y cría por aficionados sin fines lucrativos». Añadió que la legislación europea «se ha demostrado incapaz de integrar las singularidades del campo español».

Microchip obligatorio y distinción de criadores

El reglamento de trazabilidad de perros y gatos establece que todos los animales, ya se encuentren en tiendas, refugios o domicilios particulares, deberán llevar microchip y estar registrados en un censo oficial. La mayoría de los países europeos ya exigían este requisito para los perros, pero la nueva norma lo extiende y unifica a escala comunitaria.

En cuanto a la distinción de criadores, el texto diferencia entre pequeños criadores —hasta dos camadas por año natural— y criadores propiamente dichos, que superan esa cifra. Los primeros están sujetos a requisitos menos estrictos, aunque deben cumplir igualmente con obligaciones mínimas de bienestar animal, independientemente de la escala de su actividad.

Iluminación y temperatura, revisadas

Otro aspecto modificado durante la tramitación sobre la trazabilidad de los perros afecta a las condiciones de alojamiento. El texto definitivo sustituye la referencia genérica a la oscuridad por un requisito concreto de ocho horas sin luz artificial, y elimina los umbrales específicos de temperatura interior para los perros adultos. El enfoque adoptado busca adaptarse a las diversas condiciones climáticas y geográficas de los estados miembros.

La RFEC destaca que continuará trabajando en el desarrollo del reglamento para garantizar que su aplicación en España respete la realidad del sector. El objetivo es que las rehalas y los propietarios de perros de caza no soporten cargas administrativas pensadas para la cría comercial a gran escala.