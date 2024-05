Escandalosa batalla campal entre jugadores del Mónaco y aficionados del Fenerbahce

El partido de la Euroliga de este viernes entre el Fenerbahce y el Mónaco fue uno de los más tensos que se recuerda. Los monegascos ganaron 62-65 enviando la serie al quinto partido (el miércoles en su casa), pero al acabar el choque se produjo una sonrojante imagen en el Ulker Sports Hall, una batalla campal sin precedentes entre los jugadores visitantes y los aficionados turcos que sonroja al mundo del baloncesto y del deporte en general.

Ya antes de acabar el partido algunos seguidores del equipo local trataron de desconcentrar a los jugadores del Mónaco con amenazas e insultos a pie de pista cuando el partido estaba parado, en los tiempos muertos. Pero fue tras la derrota del Fenerbahce cuando sus aficionados estallaron de una manera lamentable y vergonozosa.

Varios jugadores del Mónaco se fueron a por los aficionados de una banda, algo que Obradovic trató de impedir. Luego, otros fueron a por los del otro lado. El que más nervioso parecía era Mike James, pero finalmente por suerte los jugadores del Mónaco se fueron hacia el túnel del vestuario donde les cayeron algunos objetos desde la grada. Algunos jugadores del Fenerbahce trataron de calmar los ánimos, pero otros como Biberovic buscaban el enfrentamiento.

Fenerbahçe basket atınca Sadettin Saran’ı yakın plan veren S Sport, maçtan sonraki olayları gösteren videoyu sildi.

Euroleague yayıncısı S Sport, Fenerbahçe – Monaco Basket maçından sonra çıkan olayların olduğu videoyu sildi. Ve düşünün ki; kanalın sahibi Sadettin Saran,… pic.twitter.com/rc5sfUfwAy — Eşref G (@blackpage_g) May 4, 2024



Lo normal es que el Fenerbahce sea sancionado por la Euroliga porque lo ocurrido no es permisible en la mayor competición continental, y hasta Saras Jasikevicius pidió perdón por lo sucedido en rueda de prensa: «Quiero pedir perdón al Mónaco y a la Euroliga por los incidentes del final del partido. Esto no es el Fenerbahce, esto no somos nosotros».

La crónica del Fenerbahce-Mónaco

El Mónaco recuperó el ‘factor cancha’ y se jugará el próximo miércoles (19:00) en casa la clasificación para la fase final de la Euroliga de baloncesto tras forzar este viernes el quinto y definitivo partido en la eliminatoria de cuartos de final que le enfrenta con el Fenerbahce al imponerse por 62-65 en Estambul.

Liderado en ataque por el escolta Elie Okobo, autor de 13 puntos, el conjunto monegasco igualó 2-2 una eliminatoria a la que el Fenerbahce pudo poner fin con un lanzamiento del estadounidense Scottie Wilbekin a falta de siete segundos para el final.

Un fallo que no desaprovechó el Mónaco para sentenciar la victoria con una canasta final de Donta Hall que estableció el definitivo 62-65 que permitirá al equipo del Principado buscar el próximo miércoles ante sus aficionados el pase a la ‘Final Four’ de Berlín.