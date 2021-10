Eric García fue el protagonista de la derrota de España ante Francia en la final de la Liga de Naciones después de habilitar accidentalmente a Mbappé en el gol del triunfo galo. El defensa del Barça no se andó con rodeos y deseó que la UEFA tome cartas en el asunto con esta norma y que la cambie cuanto antes.

«Yo me tiro a intentar sacar el balón y le doy con el taco. Me dice el árbitro que tengo intención de jugar el balón, que me debí haber apartado de la trayectoria del balón y es una jugada que es un fuera de juego claro. Ojalá y en un futuro la puedan cambiar la norma. Yo, como defensa, no me puedo apartar. Seguramente cambien esta norma en el futuro, pero este trofeo no nos lo van a devolver», dijo el central culé.

Eric García aplaudió el gran trabajo de sus compañeros en un partido que vio a España adelantarse en el marcador. «El equipo ha hecho un partidazo. Los primeros 10 minutos no hemos estado finos, pero a partir de ahí hemos mostrado mucha personalidad. Nosotros hemos tenido las nuestras y hemos tenido el control. Fue una pena que nos empataran tan pronto», analizó.

Por otra parte, el central alabó a Luis Enrique, su gran valedor en los últimos meses. «El mister tiene mucha confianza en mí e intento devolvérsela. Intento dar lo máximo y estoy triste por la derrota. La generación actual viene con mucha fuerza y ahora tenemos dos de los partidos más importantes», aseveró.

«Yo la confianza la tengo siempre. Sé muy bien lo que tengo que hacer y los errores que pueda cometer. Me pongo mejor en cada partido y me tengo que enfocar en mi trabajo. Debo escuchar a los que me ayudan a mejorar», zanjó un Eric García que jugó su primera final internacional como titular.