Los equipos que podrían fichar a Cristiano Ronaldo tras quedarse libre

Cristiano Ronaldo ya no es jugador del Manchester United. El club inglés lo ha anunciado a través de un comunicado en el que indica que la decisión es «de mutuo acuerdo» y «con efecto inmediato». El delantero es libre desde este mismo momento para firmar con cualquier equipo tras el Mundial de Qatar. Sporting de Lisboa, Chelsea, Newcastle y Atlético se presentan como los principales candidatos a hacerse con sus servicios con los portugueses como grandes favoritos.

La marcha del astro luso abre una guerra para fichar a uno de los mejores jugadores del mundo. El Sporting de Lisboa se sitúa en la pole en las apuestas para conseguir el fichaje de Cristiano. Desde el club lisboeta estarían encantados de volver a contar con el delantero en sus filas casi 20 años después de que se marchara rumbo al United en verano de 2003.

Otro de los candidatos es el Chelsea de Graham Potter. Esta opción le permitiría continuar jugando en la Premier y, sobre todo, en la Champions League ya que los londinenses se clasificaron como primeros de su grupo para octavos de final. Otra de las posibilidades que maneja el futbolista portugués es la del Newcastle.

El combinado de Eddie Howe se ha convertido en la gran revelación de la Premier League. La inversión realizada por los nuevos propietarios comienza a dar sus frutos y las urracas se marcharon al parón en puestos de Champions, son terceros a dos puntos del segundo, el Manchester City. Tras los ingleses aparece el Nápoles como posible destino aunque los italianos ya le han descartado en varias ocasiones.

El Atlético de Madrid también se presenta como candidato a entrar en esta lucha. En verano ya se vinculó el nombre de Cristiano Ronaldo con el club rojiblanco, pero finalmente no se dio. No obstante, esta opción se antoja bastante complicada, por no decir imposible, ya que la entidad colchonera se encuentra en una situación económica bastante delicada y a nivel deportivo se ha quedado fuera de la Champions, por lo que el luso no disputaría ninguna competición europea en lo que resta de año.