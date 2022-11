Cristiano Ronaldo deja el United con efecto inmediato

(AVANCE) El Manchester United ha anunciado que Cristiano Ronaldo deja el club, «con efecto inmediato». El comunicado del club inglés asegura que ha sido de mutuo acuerdo y «le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford». La entrevista polémica del portugués ha hecho saltar todo por los aires y ha provocado la marcha del luso de Old Trafford.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022