El entrenador del Oviedo se rinde a Lamine Yamal: «Es de otra galaxia»

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, compareció en la sala de prensa del Camp Nou tras la derrota del su equipo a manos del Barcelona (3-0) y se rindió a Lamine Yamal del que señaló que «es un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave»

Y es que un golazo de Lamine Yamal puso al Camp Nou en pie para sentenciar con el 3-0 la victoria del Barcelona contra el Oviedo. «Es una figura determinante en momentos de definición pese a su corta edad», añadió Almada sobre la joven perla culé.

Almada atribuyó la derrota a «los errores puntuales» y «la falta de definición», y dijo que la forma en la que su equipo jugó en el primer tiempo y en los cuatro partidos previos bajo su dirección son «el camino a seguir» para optar a la permanencia. «Tenemos que insistir», remarcó.

«Siento un poco de tristeza. Estábamos habiendo un buen partido, compitiendo de igual a igual y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar. La jerarquía de los jugadores que enfrentamos no te iban a perdonar. Lamentablemente, nos terminó costando el partido», resumió el entrenador del Real Oviedo.

Almada insistió en que no pueden colaborar en las ocasiones de gol que genera el rival: «Tuvimos solidez. Lamentablemente, cometimos errores individuales en zonas de peligro y ellos no perdonaron. En el primer tiempo no recuerdo ocasiones del Barcelona y, después de los goles, solo recuerdo una o dos más porque tomamos más riesgos».

«En el primer tiempo hubo mucha paridad. No es fácil controlar al Barcelona como lo hicimos. El próximo partido en casa tenemos que intentar lograr una victoria que nos impulse, jugando bien, regular o deficiente. Para nosotros es sumamente importante», concluyó el técnico del equipo asturiano tras su derrota en Barcelona.