El baloncesto vuelve a teñirse de luto, esta vez por la muerte de Raegan Lillie Estrada, jugadora estadounidense de 28 años encontrada sin vida en su casa. La joven era esposa de José Estrada, otro jugador profesional de baloncesto en México. La deportista y su perro fueron hallados sin vida este lunes dentro de su apartamento, ubicado en Mexicali, Baja California. La causa del fallecimiento de ambos fue una fuga de gas en la vivienda.

Tal y como informó el Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad, la causa de la muerte fue una «intoxicación por monóxido de carbono». Esto suele generarse por fugas de gas dentro de los apartamentos, aunque se sigue investigando lo sucedido. Junto a ella, en el trágico accidente doméstico, también murió su mascota, que era un pero de raza Pitbull.

Raegan Janae Lillie Estrada nació el 28 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, California. Desde joven se dedicó al baloncesto y en la universidad jugó para el Sierra College Wolverines, donde fue capitana y mejor jugadora de la conferencia Big 8 en la temporada 2015-2016. Luego se marchó a jugar en San Marcos Cougars, donde también fue capitana por dos temporadas (2016-2018). En 2023, Raegan se fue a México para defender los colores ya en un nivel profesional, del equipo Halcones de Xalapa, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBP).

Raegan estaba casada con el también jugador baloncesto profesional Josué Estrada, que jugó para los Soles de Mexicali y Capitanes de la Ciudad de México. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBP) emitió un comunicado informando sobre el hecho y lamentando el trágico suceso. «LNBP lamenta el sensible fallecimiento de Raegan Janae Lillie Estrada, jugadora de Halcones Femenil y esposa de José Estrada Stone, expresando nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y amigos», expresaron.

En este sentido, su ex equipo hasta hace unos meses, también se unió al duelo publicando un emotivo comunicado: «Con profunda tristeza, lamentamos el sensible fallecimiento de Lillie Estrada, quien formara parte de nuestro equipo durante la temporada 2023. Así mismo, enviamos nuestras condolencias a toda su familia y en especial a su esposo José Estrada».

«We are deeply saddened to learn of the passing of Raegan Estrada (Lillie), a former @CSUSM_WBB student-athlete. Our deepest thoughts and prayers are with Raegan’s family, friends, and all who were fortunate to know her. Forever in our hearts» – Morod Shah, Director of Athletics pic.twitter.com/aQlaWI0pzd

— CSUSM Athletics (@CSUSMcougars) November 27, 2024