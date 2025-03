El emotivo mensaje de Dani Olmo en las redes para despedirse del doctor Miñarro: «Difícil de creer»

Han pasado horas desde el fallecimiento del doctor Carles Miñarro, médico del primer equipo del Barcelona, pero la consternación no cesa. El vestuario azulgrana quedó impactado y en shock al conocer lo sucedido. Miñarro falleció cuando se encontraba en la habitación del hotel de concentración del equipo catalán y los futbolistas se enteraron una vez se encontraban en Montjuic para disputar un partido, contra Osasuna, que no llegó a disputarse.

Fue suspendido hasta nueva fecha, tal y como confirmó el propio Barcelona. Cuando la noticia llegó al vestuario azulgrana, los jugadores fueron pronunciándose. Especialmente emotivo fue el mensaje de Dani Olmo, cuya relación con Carles Miñarro era muy estrecha. La trayectoria del médico le llevó al mando de los servicios médicos en el Sant Andreu, el Terrassa o el Sabadell. En la filas de los dos últimos equipos llegó a coincidir con Miquel Olmo, el padre de Dani.

El futbolista azulgrana publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. «Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia. DEP Doc», escribió Dani Olmo.

Carles Miñarro ingresó al club azulgrana en 2017 y ha permanecido en la sección de fútbol sala hasta este curso, cuando fichó por el primer equipo de fútbol. A lo largo de la actual temporada se ha convertido en un pilar para el vestuario del Barça. El doctor Miñarro tuvo gran protagonismo hace poco más de un mes, durante el encuentro de los de Flick contra el Alavés en Montjuic.

Aquel día Gavi sufrió un fuerte choque con Conechny y Carles Miñarro fue el encargado de atenderle y examinar si podía seguir en el partido. El propio Flick le dio plena potestad. «Tú decides», llegó a decir. El jugador, que se negaba a dejar el terreno de juego, tuvo que retirarse al vestuario tras una conversación con el doctor.

«¿Qué día es hoy?», le preguntaba el doctor para ver cómo se encontraba el futbolista. «No tengo ni p*** idea», fue la respuesta de Gavi. Carles Miñarro siguió insistiendo. «Otra más. ¿Qué hora es? ¿Me puedes decir la hora del partido?». Gavi contestó de manera correcta. «A las dos». Pero el doctor decide que debe retirarse. «Te tienes que venir conmigo», le dijo.