Edurne se moja sobre la guerra entre Shakira y Piqué: sus palabras van a traer cola

La guerra entre Shakira y Piqué sigue coleando. Este miércoles se ha sabido que la madre del ex futbolista está hundida porque siente que se aleja de sus nietos pese a que intentara luchar para que su hijo y la colombiana se reconciliaran. Pero la de Barranquilla no perdonó la traición del catalán, de ahí que después haya cargado contra él en su última canción con Bizarrap. Edurne, compañera de profesión de Shakira, se ha mojado sobre este tema y sus palabras están dando mucho que hablar.

Fue en la presentación de los Premios Cadena Dial cuando, tras ser preguntada, habló alto y claro sobre lo sucedido estas semanas entre Shakira y Piqué: «Me parece maravilloso que las mujeres digan lo que sienten y como les dé la gana. Si eso es lo que Shakira siente ahora mismo, me parece fenomenal. Solo se habla de ella, ¿y el papá?, aquí hay cosas que no sabemos, ni qué han visto los niños o no han visto».

Saca la cara por Shakira

«Lo que me parece injusto es que solamente se culpe a Shakira por cómo la canción afecte a los pobres niños. No es justo, hay muchas mujeres y un montón de artistas que han hablado de desamor y de sus parejas y nadie ha dicho nada», añadió la mujer de David de Gea en clara defensa de la cantante colombiana.

Una Edurne que ha dado gracias a la vida de no haber tenido que vivir nunca una situación así: «No me he sentido despechada. No he tenido que vivir ninguna situación así y espero no vivirla. Estoy muy feliz, tocando madera. La vida es maravillosa». Y es que su relación con el portero del Manchester United pasa por uno de sus mejores momentos tras haber sido padres de su hija Yanay.