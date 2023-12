Echeverri suelta la bomba sobre su futuro y se pone a tiro del Barcelona

Claudio Echeverri ha lanzado la bomba desde Argentina. El que es una de las grandes perlas del fútbol sudamericano confirmó que no renovará su contrato con River Plate. Unas palabras que presagiaron un futuro lejos de su país y donde tiene a los mejores clubes europeos con la lupa sobre de él después de ser uno de los jugadores más llamativos del último Mundial sub-17. Uno de ellos es el Barcelona, que anda detrás de él después de las palabras de Xavi Hernández recientemente.

Y es que Echeverri, después de sumar su primera titularidad con River Plate, confirmó tajantemente que no iba a renovar. El futbolista de 17 años (cumplirá 18 el próximo 2 de enero) finaliza contrato a finales de 2024, pero comenzó a dejar quererse por los grandes clubes europeos.

«Voy mejorando, me falta pero voy a hacer la pretemporada y después me va a ir bien físicamente. Hoy me ahogué, pero estoy preparado y tengo muchas ganas de ganar cosas con este club», comenzaba Echeverri antes de lanzar la bomba sobre su futuro: «Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas. Se dijo que él no atendía las llamadas, pero estaban en contacto siempre. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año más acá para disfrutar. Después, se verá».

«No voy a renovar», repitió en una segunda ocasión dejando al periodista sin palabras. Y es que, después de que River Plate se proclamara campeón del Trofeo de Campeones al vencer 2-0 a Rosario Central, el equipo dirigido por Martín Demichelis supo de primera mano que El ‘Diablito’ abandonará el equipo más pronto que tarde.

Y es que fue el propio Demichelis, entrenador de River Plate el que quiso quitarle hierro al asunto y darle protagonismo al título en vez a las palabras del joven futbolista: «Claudio tiene que disfrutar el título. Obviamente es joven y cuando le ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, siendo más protagónico, tiene sensaciones encontradas».

«Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo, no debe tener prisa de irse de esta institución. Todo el mundo sueña juega con jugar en Europa, pero esta institución es enorme», añadió el técnico sobre las palabras de Echeverri que podrían ser un guiño al Barcelona.

Palabras de elogio de Xavi

Xavi Hernández se deshizo en elogios hace unas semanas al ser preguntado por el que había sido una de las grandes sensaciones del Mundial sub-17 que se había desarrollado en Indonesia. Lejos de tirar balones fuera, el técnico español reconoció su talento y dejo entrever las posibles intenciones del Barcelona en el futuro con Echeverri: «Le conozco. Tiene talento. Es un jugador diferencial. ¿Su llegada? Eso depende del área de scouting».

La verdad es que Echeverri ya ha lanzado el primer mensaje sobre su futuro, pero está por ver las intenciones del Barcelona con él. Xavi Hernández ya confirmó que le conoce y que «tiene talento», lo necesario para jugar en el conjunto azulgrana. De hecho, el perfil del argentino casa con la nueva estrategia del equipo culé en el mercado de fichajes, que es fichar a jugadores que acaban contrato o jóvenes promesas aún por explotar en el panorama internacional.