«Son muchas incógnitas para despejar, porque si lanzan balones desde el portero y el área… Es complicado jugar contra un equipo directo y con delanteros potentes, pero anularlos por completo es imposible». Así explicó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro ante Suecia su idea para frenar a Ibrahimovic e Isak. El seleccionador no fue del todo claro, ya que es plenamente consciente de que no será nada sencillo parar a dos jugadores muy potentes que pueden hacer mucho daño a la defensa española si tienen su día. De hecho, el asturiano no tuvo el más mínimo reparo en reconocer que no podrán detenerlos por completo, lo que es sinónimo casi asegurado de que la Selección tendrá que sufrir para estar en el Mundial de Qatar.

Todas las miradas apuntan a la dupla formada por Ibrahimovic e Isak. Dos delanteros de primer nivel que están teniendo que soportar críticas tras la derrota de Suecia frente a Georgia que ha complicado al equipo nórdico su presencia en el Mundial de Qatar. A los sucos sólo les vale ganar y ambos atacantes tienen claro que deben dar su mejor versión, lo que preocupa mucho a Luis Enrique y su defensa, que tendrá que estar muy concentrada para tratar de parar a dos delanteros tremendamente poderosos.

El físico y la altura de ambos atacantes preocupa a la selección española. Ibrahimovic mide 1,95 metros, mientras que Isak está en 1,90 metros. Dos jugadores tremendamente potentes que pondrán en jaque a la zaga española. Además, a pesar de su envergadura ambos tienen mucha calidad, lo que les convierte en futbolistas muy elegantes con gran técnica que pueden hacer saltar por los aires cualquier defensa.

Para pararlos, Luis Enrique quiere que todo el equipo se sacrifique en defensa, aunque un papel clave lo tendrán los centrales y el mediocentro defensivo. Es decir, Laporte, Pau Torres, si finalmente es el elegido, y Sergio Busquets tendrán que estar al cien por cien para evitar males mayores. Todos tienen claro que sufrirán, pero el objetivo es que no sean capaces de hacerles daño.